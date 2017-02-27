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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 15:31
Victor8 написав:
Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...
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flyman
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:33
vitaxa2006 написав:
Це і є те саме "Раллі Санта Клауса" на фондовому ринку, про яке всі казали? Здається, воно не у той бік пішло....
це витівки Рудольфа
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flyman
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:34
flyman написав: Victor8 написав:
Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...
42 на хМаs
Это да. Уже практически подобрались к цифре 42,00 на межбанке по доллару США.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:12
Victor8 написав: flyman написав: Victor8 написав:
Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...
42 на хМаs
Это да. Уже практически подобрались к цифре 42,00 на межбанке по доллару США.
Ці 42 повинні були бути ще рік тому)
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cherchiltank
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:22
sergey_sryvkin написав:
18 грудня, до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту UkraineFacility.
З них 1,5 млрд євро – грант.
Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері.
о зараз підуть новорічні премії, тринадцяті зарплати, надбавки за заслуги перед українським народом і інші "потреби у соціальній та гуманітарній сфері". А потім заявлять: дивіться середні зарплати зросли (у прокурора 100 тис.грн., у працівників - 10 тис., середня 55 тис.), все в Україні добре, ВВП росте, зарплата теж.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:23
cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:57
Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
69
Якщо за 3 роки розучився, тоді 34.5
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Hotab
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Додано: Чет 19 гру, 2024 20:16
НБУ здійснює непрозоре курсоутворення.
Прохання до НБУ заздалегідь інформувати суспільство про наміри збільшення курсу долара.
Те, як це зараз відбувається не можна назвати риночним курсоутворенням, коли 90% доларів на МБ продає НБУ із золотовалютних резервів країни.
Ми має право на те, щоб з нами рахувалися, а не діяли відносно нас як в тій поговірці: "кручу верчу, обмануть хочу".
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Додано: Чет 19 гру, 2024 20:50
Єропейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами, перший транш очікується у січні.
Зазначається, що ця сума є внеском ЄС в ініціативу G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України" (ERA), яка передбачає колективне надання кредиту у розмірі 45 мільярдів євро, який дасть змогу Україні покрити бюджетні та військові витрати, а також видатки на відновлення.
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