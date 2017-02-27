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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11731117321173311734
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:31

  Victor8 написав:Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...

42 на хМаs
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:33

  vitaxa2006 написав:Це і є те саме "Раллі Санта Клауса" на фондовому ринку, про яке всі казали? Здається, воно не у той бік пішло....

це витівки Рудольфа :)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:34

  flyman написав:
  Victor8 написав:Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...

42 на хМаs

Это да. Уже практически подобрались к цифре 42,00 на межбанке по доллару США.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:12

  Victor8 написав:
  flyman написав:
  Victor8 написав:Как я понял, сегодня НБУ "заливает" межбанк по 41,94 грн за доллар США.
Валюты хватит всем желающим...

42 на хМаs

Это да. Уже практически подобрались к цифре 42,00 на межбанке по доллару США.

Ці 42 повинні були бути ще рік тому)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:18 грудня, до Державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту UkraineFacility.

З них 1,5 млрд євро – грант.

Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері.


о зараз підуть новорічні премії, тринадцяті зарплати, надбавки за заслуги перед українським народом і інші "потреби у соціальній та гуманітарній сфері". А потім заявлять: дивіться середні зарплати зросли (у прокурора 100 тис.грн., у працівників - 10 тис., середня 55 тис.), все в Україні добре, ВВП росте, зарплата теж.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:23

  cherchiltank написав:Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?

Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52? ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:57

  Успіх написав:
  cherchiltank написав:Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?

Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52? ;)

69
Якщо за 3 роки розучився, тоді 34.5
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:16

НБУ здійснює непрозоре курсоутворення.
Прохання до НБУ заздалегідь інформувати суспільство про наміри збільшення курсу долара.
Те, як це зараз відбувається не можна назвати риночним курсоутворенням, коли 90% доларів на МБ продає НБУ із золотовалютних резервів країни.
Ми має право на те, щоб з нами рахувалися, а не діяли відносно нас як в тій поговірці: "кручу верчу, обмануть хочу".
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:50

Європейська комісія кредит у 18,1 мільярда євро

Єропейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами, перший транш очікується у січні.
Зазначається, що ця сума є внеском ЄС в ініціативу G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України" (ERA), яка передбачає колективне надання кредиту у розмірі 45 мільярдів євро, який дасть змогу Україні покрити бюджетні та військові витрати, а також видатки на відновлення.
Василь-Рівне
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