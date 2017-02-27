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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 23:47
Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
Судячі по цінах - ближче до 45 ніж до 52)
Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)
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Додано: Чет 19 гру, 2024 23:48
Yuri_61 написав:
НБУ здійснює непрозоре курсоутворення.
Прохання до НБУ заздалегідь інформувати суспільство про наміри збільшення курсу долара.
Те, як це зараз відбувається не можна назвати риночним курсоутворенням, коли 90% доларів на МБ продає НБУ із золотовалютних резервів країни.
Ми маємо право на те, щоб з нами рахувалися, а не діяли відносно до нас як в тій поговірці: "кручу верчу, обмануть хочу".
Все ж таки примусову психіатрію зарано прибрали з правового поля)
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Додано: Чет 19 гру, 2024 23:50
Yuri_61 написав: Василь-Рівне написав:
Єропейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами,...
тому па 37,4 вже скоро
Для вас особисто хоч по 37 хоч по 100 - різниця в доходах за місяць плюс мінус пара тисяч гривень, - яка в вас група розумовоі інвалідності?)
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 01:09
Hotab написав: Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
69
Якщо за 3 роки розучився, тоді 34.5
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