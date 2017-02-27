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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11732117331173411735
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:47

  Успіх написав:
  cherchiltank написав:Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?

Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52? ;)

Судячі по цінах - ближче до 45 ніж до 52)
Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 01:09

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  cherchiltank написав:Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?

Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52? ;)

69
Якщо за 3 роки розучився, тоді 34.5


:mrgreen: :mrgreen:
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:54

  cherchiltank написав:
  Успіх написав:
  cherchiltank написав:Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?

Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52? ;)

Судячі по цінах - ближче до 45 ніж до 52)
Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)

не дуже вдалий жарт. заморозка бойових дій й зміна правил гри станеться вже у 2025 році за моєю оцінкою...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:07

"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.

Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."

как думаете что будет в этот раз?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:27

  Shaman написав:не дуже вдалий жарт. заморозка бойових дій й зміна правил гри станеться вже у 2025 році за моєю оцінкою...


заморозки війни років 10 ще не буде
гарно подумайте чому
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:28

  Феодал написав:"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.

Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."

как думаете что будет в этот раз?


традиційна гра амерікосіків
кінець відомий - всі погодяться підняти стелю і знов надрукують кучу нулів та одиниць
все як завжди
greenozon
 
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