|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 23:47
Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
Судячі по цінах - ближче до 45 ніж до 52)
Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1569
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 01:09
Hotab написав: Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
69
Якщо за 3 роки розучився, тоді 34.5
-
Соискатель
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:54
cherchiltank написав: Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
Судячі по цінах - ближче до 45 ніж до 52)
Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час
погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)
не дуже вдалий жарт. заморозка бойових дій й зміна правил гри станеться вже у 2025 році за моєю оцінкою...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7597
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 1555 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:07
"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.
Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."
как думаете что будет в этот раз?
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:28
Феодал написав:
"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.
Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."
как думаете что будет в этот раз?
традиційна гра амерікосіків
кінець відомий - всі погодяться підняти стелю і знов надрукують кучу нулів та одиниць
все як завжди
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16772
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
6
Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:49
greenozon написав: Феодал написав:
"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.
Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."
как думаете что будет в этот раз?
традиційна гра амерікосіків
кінець відомий - всі погодяться підняти стелю і знов надрукують кучу нулів та одиниць
все як завжди
теж так думаю, але мене бентежить що ці події співпали з транзитом влади в сша
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35054
|37264009
|
|
|2062
|13352162
|
|
|7978
|23253219
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|