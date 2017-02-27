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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 23:47
Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
Судячі по цінах - ближче до 45 ніж до 52)
Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 01:09
Hotab написав: Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
69
Якщо за 3 роки розучився, тоді 34.5
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:54
cherchiltank написав: Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
Судячі по цінах - ближче до 45 ніж до 52)
Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час
погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)
не дуже вдалий жарт. заморозка бойових дій й зміна правил гри станеться вже у 2025 році за моєю оцінкою...
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:07
"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.
Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."
как думаете что будет в этот раз?
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Феодал
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:28
Феодал написав:
"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.
Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."
как думаете что будет в этот раз?
традиційна гра амерікосіків
кінець відомий - всі погодяться підняти стелю і знов надрукують кучу нулів та одиниць
все як завжди
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greenozon
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:49
greenozon написав: Феодал написав:
"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.
Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."
как думаете что будет в этот раз?
традиційна гра амерікосіків
кінець відомий - всі погодяться підняти стелю і знов надрукують кучу нулів та одиниць
все як завжди
теж так думаю, але мене бентежить що ці події співпали з транзитом влади в сша
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Феодал
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:03
Yuri_61 написав: Василь-Рівне написав:
Єропейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами,...
тому па 37,4 вже скоро
питання без жартів - а чому ви вважаєте, що надходження великих розмірів допомоги призведе до укріплення гривні?
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:04
Yuri_61 написав:
НБУ здійснює непрозоре курсоутворення.
Прохання до НБУ заздалегідь інформувати суспільство про наміри збільшення курсу долара.
Те, як це зараз відбувається не можна назвати риночним курсоутворенням, коли 90% доларів на МБ
продає НБУ із золотовалютних резервів країни.
Ми маємо право на те, щоб з нами рахувалися, а не діяли відносно до нас як в тій поговірці: "кручу верчу, обмануть хочу".
ну не 90%, а лише 50%
напишіть офіційне звернення, НБУ буде особисто вас інформувати
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