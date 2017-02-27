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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 23:47
Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
Судячі по цінах - ближче до 45 ніж до 52)
Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 01:09
Hotab написав: Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
69
Якщо за 3 роки розучився, тоді 34.5
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 08:54
cherchiltank написав: Успіх написав: cherchiltank написав:
Ці 42 повинні були бути ще рік тому
А зараз тоді який курс має бути?
Сюдячи по цінах - 45, чи всі 52?
Судячі по цінах - ближче до 45 ніж до 52)
Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час
погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)
не дуже вдалий жарт. заморозка бойових дій й зміна правил гри станеться вже у 2025 році за моєю оцінкою...
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Shaman
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:07
"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.
Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."
как думаете что будет в этот раз?
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Феодал
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:28
Феодал написав:
"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.
Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."
как думаете что будет в этот раз?
традиційна гра амерікосіків
кінець відомий - всі погодяться підняти стелю і знов надрукують кучу нулів та одиниць
все як завжди
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greenozon
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 10:49
greenozon написав: Феодал написав:
"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.
Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."
как думаете что будет в этот раз?
традиційна гра амерікосіків
кінець відомий - всі погодяться підняти стелю і знов надрукують кучу нулів та одиниць
все як завжди
теж так думаю, але мене бентежить що ці події співпали з транзитом влади в сша
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Феодал
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:03
Yuri_61 написав: Василь-Рівне написав:
Єропейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами,...
тому па 37,4 вже скоро
питання без жартів - а чому ви вважаєте, що надходження великих розмірів допомоги призведе до укріплення гривні?
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:04
Yuri_61 написав:
НБУ здійснює непрозоре курсоутворення.
Прохання до НБУ заздалегідь інформувати суспільство про наміри збільшення курсу долара.
Те, як це зараз відбувається не можна назвати риночним курсоутворенням, коли 90% доларів на МБ
продає НБУ із золотовалютних резервів країни.
Ми маємо право на те, щоб з нами рахувалися, а не діяли відносно до нас як в тій поговірці: "кручу верчу, обмануть хочу".
ну не 90%, а лише 50%
напишіть офіційне звернення, НБУ буде особисто вас інформувати
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:04
Shaman написав: Yuri_61 написав: Василь-Рівне написав:
Єропейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами,...
тому па 37,4 вже скоро
питання без жартів - а чому ви вважаєте, що надходження великих розмірів допомоги призведе до укріплення гривні?
так, НБУ може штучно стримувати ревальвацію гривні для підтримки конкурентноспроможності експорту.
Якщо кошти від допомоги будуть витрачатися на порох.
У всіх інших випадках, призведе до ревальвації гривні.
Але, поясніть, чому у 2023 році відбулася суттєва ревальвація гривні?
І чому планова девальвація відбулася у 2024 році?
І чому долар в 2024 році не дорожчає, як завжи суттєво під ялинку?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 20 гру, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:10
НБУ собі на умі і шкодять Україні не даючи мінфіну виконати бюджет:
в 2023 планували курс 42.2 - а був 36.6
в 2024 планували 40.7, а маємо 42.
на 2025 планують 45 але, схоже, плану вірити не можна...
Особисто мене новини заспокоюють і десь в березні я понесу сині знову на ОВДП із погашенням в жовтні-листопаді. Очікую на той період курсової стабільності в районі 43 з копійками.
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Hotab
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