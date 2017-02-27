Ничего особо значимого я тут не увидел, но вопросик возник:
"Національний банк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.
Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:
потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів); компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами."
Интересно, беспоставочные покупки нужны ювелирке для производства украшений без содержания драгметаллов? 😁
Василь-Рівне написав:Єропейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами,...
тому па 37,4 вже скоро
питання без жартів - а чому ви вважаєте, що надходження великих розмірів допомоги призведе до укріплення гривні?
Мабуть такий підхід вивчають в крижопільській вищій школі економіки - продаєте 18 мільярдів - отримуєте курс па37.4)
Ничего особо значимого я тут не увидел, но вопросик возник:
"Національний банк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.
Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:
потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів); компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами."
Интересно, беспоставочные покупки нужны ювелирке для производства украшений без содержания драгметаллов? 😁
да уж... О виртуальной "ювелирке" - тоже не слышал...