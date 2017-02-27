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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11733117341173511736
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:04

Спрос сегодня значительно превышал предложение.
Валюту на межбанке в большей степени сегодня активно покупали те, кто не сделал этого в течение недели.
Интересно, на следующей неделе это продолжится?
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:16

Валютные ограничения

Національний банк пом’якшує низку валютних обмежень
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... ejen-20028

Ничего особо значимого я тут не увидел, но вопросик возник:

"Національний банк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.

Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:

потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів);
компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами."

Интересно, беспоставочные покупки нужны ювелирке для производства украшений без содержания драгметаллов? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:54

  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:
  Василь-Рівне написав:Єропейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами,...

тому па 37,4 вже скоро

питання без жартів - а чому ви вважаєте, що надходження великих розмірів допомоги призведе до укріплення гривні?

Мабуть такий підхід вивчають в крижопільській вищій школі економіки - продаєте 18 мільярдів - отримуєте курс па37.4)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:55

  Феодал написав:"Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект республиканцев о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.

Против документа проголосовали 235 законодателей, за — только 174."

как думаете что будет в этот раз?


Банальные торги. Сторгуются, не вперв0й!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 17:57

  Сибарит написав:Національний банк пом’якшує низку валютних обмежень
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... ejen-20028

Ничего особо значимого я тут не увидел, но вопросик возник:

"Національний банк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.

Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:

потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів);
компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами."

Интересно, беспоставочные покупки нужны ювелирке для производства украшений без содержания драгметаллов? 😁


да уж... О виртуальной "ювелирке" - тоже не слышал...
Миша-клиент
 
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  #<1 ... 11733117341173511736
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