Ничего особо значимого я тут не увидел, но вопросик возник:
"Національний банк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.
Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:
потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів); компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами."
Интересно, беспоставочные покупки нужны ювелирке для производства украшений без содержания драгметаллов? 😁
Василь-Рівне написав:Єропейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами,...
тому па 37,4 вже скоро
питання без жартів - а чому ви вважаєте, що надходження великих розмірів допомоги призведе до укріплення гривні?
Мабуть такий підхід вивчають в крижопільській вищій школі економіки - продаєте 18 мільярдів - отримуєте курс па37.4)
Ничего особо значимого я тут не увидел, но вопросик возник:
"Національний банк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.
Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:
потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів); компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами."
Интересно, беспоставочные покупки нужны ювелирке для производства украшений без содержания драгметаллов? 😁
да уж... О виртуальной "ювелирке" - тоже не слышал...
Victor8 написав:Спрос сегодня значительно превышал предложение. Валюту на межбанке в большей степени сегодня активно покупали те, кто не сделал этого в течение недели. Интересно, на следующей неделе это продолжится?
та нее, вот же теперь и обозначился альтернативный тренд для убивания лишней гривни юр.особами и ФОПами -
Миша-клиент написав:
Сибарит написав:"Національний банк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.
Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:
потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів); компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами."
Интересно, беспоставочные покупки нужны ювелирке для производства украшений без содержания драгметаллов? 😁
да уж... О виртуальной "ювелирке" - тоже не слышал...
виртуальная ювелирка - это, наверное, типа криптоактив такой И может, даже Маск в курсе.
Дюрі-бачі написав:НБУ собі на умі і шкодять Україні не даючи мінфіну виконати бюджет: в 2023 планували курс 42.2 - а був 36.6 в 2024 планували 40.7, а маємо 42. на 2025 планують 45 але, схоже, плану вірити не можна...
Особисто мене новини заспокоюють і десь в березні я понесу сині знову на ОВДП із погашенням в жовтні-листопаді. Очікую на той період курсової стабільності в районі 43 з копійками.
якщо курс середній на рік, то він зараз складає 40,1.
щоб в 2025 середній був 45, то 42 на початок року, 48 на кінець - дуже вірогідно. нагадаю, що зараз курс повністю залежить від НБУ, так от ситуація. й більш вірогідна повільна девальвація в 2025 - при поточних умовах
а от прив'язка до строків зараз хибна. я очікую, що в первому півріччі щось зафіксується, а відповідно - чи зміняться правила гри по курсах - подивимось
Підкажіть з яких карток банків безкоштовне зняття готівки і безкоштовне зарахування готівки суми не великі до 80-90 тис в міс щоб не потрапити під фінмон, кажуть він збуджується після 150 тис/ міс
колись майже безпроблемно серед таких були й: Unex Smart, Кредо Правильна, Укргазбанк на ПроЗапас вхід -7днів депо - вихід на депозитну (тп Економ), раніш 100%працювало Акорд Найкраща, Але ж навіть на найблище майбутнє ніхто не знає, коли й де той унутрішній фінмон #√якне...
ПУМБ Всекартка може збуджуватися й після 2-кратного перевищення надходженнями суми вказаних"доходів за місяць"