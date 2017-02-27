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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11734117351173611737
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:58

  Дюрі-бачі написав:Особисто мене новини заспокоюють
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75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 05:19

  Shaman написав:
  cherchiltank написав:Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)

не дуже вдалий жарт. заморозка бойових дій й зміна правил гри станеться вже у 2025 році за моєю оцінкою...

Жарт?.. На чому базується ваша оцінка, на ваших бажаннях?..
Немає жодної ознаки того, що довбень збирається зупинитись.
sergey_sryvkin
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