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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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75stasstas75
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Додано: Суб 21 гру, 2024 05:19
Shaman написав: cherchiltank написав:
Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час
погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)
не дуже вдалий жарт. заморозка бойових дій й зміна правил гри станеться вже у 2025 році за моєю оцінкою...
Жарт?.. На чому базується ваша оцінка, на ваших бажаннях?..
Немає жодної ознаки того, що довбень збирається зупинитись.
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sergey_sryvkin
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Ірина_
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