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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11734117351173611737
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 22:58

  Дюрі-бачі написав:Особисто мене новини заспокоюють
:shock:
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 05:19

  Shaman написав:
  cherchiltank написав:Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)

не дуже вдалий жарт. заморозка бойових дій й зміна правил гри станеться вже у 2025 році за моєю оцінкою...

Жарт?.. На чому базується ваша оцінка, на ваших бажаннях?..
Немає жодної ознаки того, що довбень збирається зупинитись.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:13

  Сибарит написав:Національний банк пом’якшує низку валютних обмежень
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... ejen-20028

Ничего особо значимого я тут не увидел, но вопросик возник:

"Національний банк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.

Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:

потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів);
компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами."

Интересно, беспоставочные покупки нужны ювелирке для производства украшений без содержания драгметаллов? 😁

Это же просто название -- как и "покупай - сейчас, плати - потом". В случае необходимости проводится и физическая поставка...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:26

  75stasstas75 написав:
  Дюрі-бачі написав:Особисто мене новини заспокоюють
:shock:

Україні пообіцяли виділити достатньо допомоги на 2025 рік, щоб не друкувати гривню. Відповідно, девальвація і дефолт по валютних ОВДП перенеситься на 2026 чи більш далеке майбутнє
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:53

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
  cherchiltank написав:Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)

не дуже вдалий жарт. заморозка бойових дій й зміна правил гри станеться вже у 2025 році за моєю оцінкою...

Жарт?.. На чому базується ваша оцінка, на ваших бажаннях?..
Немає жодної ознаки того, що довбень збирається зупинитись.

немає ресурсів. немає ресурсів в нас, немає ресурсів в московії. чому я кажу немає ресурсів в Московії? - корейці з'явилися не просто так, виплати по 3 млн лише щоб завербувався - теж. оці м'ясні штурми - руські дійсно відкрили якусь нову військову стратегію - людей кидають "в топку", а це не закінчується й не закінчується. але гадаю незабаром ми дізнаємось справжню ціну цього - моя оцінку, це спроба вхопити побільше перед "заморозкой".

події в Сирії також показали, що запасних ресурсів в московії більше немає - все, що є - в Україні.

наш найбільший союзник США налаштований припинити бойові дії - це теж важливий фактор.

тому нас не так важко примусити до перемір'я, а в Московії теж проблеми. 21% ставка центробанку - це ознака, що економіку вже штормить...

тому так, вважаю що через сукупність цих факторів, в першому півріччі буде якась заморозка. а от на яких умовах - не беруся прогнозувати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивно, що ми отримали 4.1 млрд Євро від ЄС і скоро буде 2 млрд $ від світового банку, а НБУ ніяк на це не реагує...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:05

  Дюрі-бачі написав:Дивно, що ми отримали 4.1 млрд Євро від ЄС і скоро буде 2 млрд $ від світового банку, а НБУ ніяк на це не реагує...

а як він має реагувати? й головне навіщо?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а як він має реагувати? й головне навіщо?
Офіційно він же декларував невизначеність курсу. Міг би хоч на місяць його продавити вниз...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:26

Якщо взломані державні реєстри речових прав та обмежень та знищені навіть їх резервні копії (це ще не точно) на серверах у Польщі, то де гарантія, що це не станеться з серверами, наприклад, Приватбанку або іншими серверами, нприклад, там де ОВДП реєстри?
Yuri_61
 
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