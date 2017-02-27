Ничего особо значимого я тут не увидел, но вопросик возник:
"Національний банк дає змогу юридичним особам й фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.
Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити відповідні операції, за таких умов:
потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів); компанії / підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами."
Интересно, беспоставочные покупки нужны ювелирке для производства украшений без содержания драгметаллов? 😁
Это же просто название -- как и "покупай - сейчас, плати - потом". В случае необходимости проводится и физическая поставка...
cherchiltank написав:Але під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах для особливо ризикових пацанів)
не дуже вдалий жарт. заморозка бойових дій й зміна правил гри станеться вже у 2025 році за моєю оцінкою...
Жарт?.. На чому базується ваша оцінка, на ваших бажаннях?.. Немає жодної ознаки того, що довбень збирається зупинитись.
немає ресурсів. немає ресурсів в нас, немає ресурсів в московії. чому я кажу немає ресурсів в Московії? - корейці з'явилися не просто так, виплати по 3 млн лише щоб завербувався - теж. оці м'ясні штурми - руські дійсно відкрили якусь нову військову стратегію - людей кидають "в топку", а це не закінчується й не закінчується. але гадаю незабаром ми дізнаємось справжню ціну цього - моя оцінку, це спроба вхопити побільше перед "заморозкой".
події в Сирії також показали, що запасних ресурсів в московії більше немає - все, що є - в Україні.
наш найбільший союзник США налаштований припинити бойові дії - це теж важливий фактор.
тому нас не так важко примусити до перемір'я, а в Московії теж проблеми. 21% ставка центробанку - це ознака, що економіку вже штормить...
тому так, вважаю що через сукупність цих факторів, в першому півріччі буде якась заморозка. а от на яких умовах - не беруся прогнозувати...
Якщо взломані державні реєстри речових прав та обмежень та знищені навіть їх резервні копії (це ще не точно) на серверах у Польщі, то де гарантія, що це не станеться з серверами, наприклад, Приватбанку або іншими серверами, нприклад, там де ОВДП реєстри?