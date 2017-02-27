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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11736117371173811739>
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:12

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ключове слово "мав". а чому мав? ви розмір інтервенцій бачили? 1 ярд дол на тиждень. Стратегічно курс гривні - на здешевлення. тому навіщо суттєво укріплювати? а на міжбанку 20-30 коп щотижня курс коливається

Інтервенції всього 1 мільярд, а допомоги приходить 1,5 мільярди на тиждень...
Уявіть собі який би був курс, якщо б НБУ виливав на ринок по півтора за бюджетними 40.70

даю підказку - торговий профіцит Китаю - сотні ярдів дол на рік, в 2024 році взагалі очікують 1 трлн дол. весь цей профіцит потрапляє на китайський міжбанк. а де ж значна ревальвація?
2008-2010 - 6,8
2010-2015 - юань укріпився до 6
2015-поточний час ослаб до 7, інколи до 7.3

чому так? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а от по інтервенціям - рекорд - 1,4 ярди дол за тиждень. тому зрозуміло, чому гривню навіть не намагалися укріпити, тут треба було тримати :D

хоча за перші чотири дні інтервенцію були менші, ніж за минулий тиждень - щось сталося в п'ятницю? подивимось

а так надходження приблизно на одному рівні - 230 млн дол на день. а от попит значно збільшився - 300 млн дол на день на першому тижні, 360 млн - на другому тижні, й поки 340 млн зп перші три дні цього тижні.

підживлюється це витратами з бюджету, які теж зростають - 32 ярди грн за перший тиждень, 63 ярди - другий й 63 ярди грн за чотири дні цього тижня. схоже, фінансування достатньо на виконання бюджету. де взяли 500 ярдів грн, про які скиглили в попередні місяці - навіть цікаво...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС грошові кошти

з грошима в листопаді різких рухів не було

готівка майже не змінилася - було 798 ярдів грн, стало 799 ярди грн
безготівка в листопаді ще зменшувалася й досягла 691 ярд грн, впавши на 28 ярдів грн. цей тренд в грудні вже змінився.

при цьому ЗВР збільшилися на 3,3 ярди дол до 39,9 ярди дол
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 21 гру, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:38

  flysoulfly написав:
  cherchiltank написав: під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах
1949й год. израильтяне: эта клоака Сектор Газа - нууу это продлится аж лет 5... :mrgreen:
1947й. Индийцы: Кашмир оккупирован пакистанцами временно, однознаачно. Нууу лет на 5 ... :mrgreen:

німці 1990, воз"єднання! як так?
КНР + Макао + Гонконг: а що так можна було?
до чого тут СГ? Ви би історію БС вивчили спочатку, Індії теж, хоча звідки взявся Пакистан/Бангладеш.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:де взяли 500 ярдів грн, про які скиглили в попередні місяці - навіть цікаво...

Так в кінці листопада транш на 1,5 млд. Є, на днях 4.1 млрд Є. від ЄС, 4.8 мільярда $ від Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine, ще 2 млрд $ від Cвітового банку і 1 млрд. $ від МВФ скоро зайде, а Ви самі казали, що гривню під цю допомогу вже "надрукували", це і є ті самі 500 млрд.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 гру, 2024 13:55, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:54

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:де взяли 500 ярдів грн, про які скиглили в попередні місяці - навіть цікаво...

Так в кінці листопада транш на 1,5 млд. Є, на днях 4.1 млрд Є. від ЄС, 4.8 мільярда $ від Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine, ще 2 млрд $ зайде від Cвітового банку скоро зайде, а Ви самі казали, що гривню під цю допомогу вже "надрукували", це і є ті самі 500 млрд.

гроші друкують лише під вже надану допомогу, під те, що лише планується - ні...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:08

сьогодні оббігав всі приватовські туби у своєму Мухосранську : скрізь на моніторах однаковий напис: проводяться технічні роботи
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:11

  Yuri_61 написав:сьогодні оббігав всі приватовські туби у своєму Мухосранську : скрізь на моніторах однаковий напис: проводяться технічні роботи

реєстри?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:21

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:сьогодні оббігав всі приватовські туби у своєму Мухосранську : скрізь на моніторах однаковий напис: проводяться технічні роботи

реєстри?

а яка ситуація у вашіх містах?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:26

  Yuri_61 написав:сьогодні оббігав всі приватовські туби у своєму Мухосранську : скрізь на моніторах однаковий напис: проводяться технічні роботи

Це долар відмінили. Тепер лише цифровий. Нарешті!
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