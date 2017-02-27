I вiн пА 37,4
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 гру, 2024 19:47
Додано: Суб 21 гру, 2024 19:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
всем привет, а есть контакты, кому можно оптом продавать валюту в монетах? 1, 2 евро, центы и тд
спрашивают знакомые, завозящие секонд, там попутно оно идет
Додано: Суб 21 гру, 2024 20:48
Ого, в обмінках Харкова продаж долара сьогодні па42,45 !!!!
Це на новинах про потерті реєстри
у вас приватівські банкомати працюють?
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