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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11736117371173811739
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:47

  Hotab написав:Це долар відмінили. Тепер лише цифровий. Нарешті!

I вiн пА 37,4 :mrgreen:
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

всем привет, а есть контакты, кому можно оптом продавать валюту в монетах? 1, 2 евро, центы и тд
спрашивают знакомые, завозящие секонд, там попутно оно идет
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:48

Ого, в обмінках Харкова продаж долара сьогодні па42,45 !!!!
Це на новинах про потерті реєстри
у вас приватівські банкомати працюють?
Yuri_61
 
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