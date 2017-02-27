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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11736117371173811739
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:47

  Hotab написав:Це долар відмінили. Тепер лише цифровий. Нарешті!

I вiн пА 37,4 :mrgreen:
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

всем привет, а есть контакты, кому можно оптом продавать валюту в монетах? 1, 2 евро, центы и тд
спрашивают знакомые, завозящие секонд, там попутно оно идет
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:48

Ого, в обмінках Харкова продаж долара сьогодні па42,45 !!!!
Це на новинах про потерті реєстри
у вас приватівські банкомати працюють?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:30

  smdtranz написав:всем привет, а есть контакты, кому можно оптом продавать валюту в монетах? 1, 2 евро, центы и тд
спрашивают знакомые, завозящие секонд, там попутно оно идет


Посортировав по странам - можно выставлять на сайтах коллекционеров, типа "НьюАукцион", "Виолити" (в соответствующий страновой и временной раздел). На "Нью" - комфортнее (хотя он еще не такой раскрученный как "Виолити"): комиссию аукциона за проданные лоты нужно уплатить ДО начала след. календарного месяца (НЕ авансом, загнав на "кошелек"), проще набрать позитивный рейтинг, нет жестких условий по условиям поставки/оплаты для новичков с нулевым/минимальным рейтингом.
Остальные торговые площадки - не релевантны, НЕ пользуются доверием.
До войны монеты кучей - выставлялись активно, сейчас - редко вижу, НО спрос - есть.
ХОТЯ, за счет банковских комиссий и комиссии аукциона, расходов на пересыл монет (которые так или иначе покупатель закладывает в цену) -- курс выйдет ниже официального/обменок, для купюр.
Там же можно выставлять и стиранные И изъятые из обращения купюры (типа бумажных брит. фунтов): периодически встречаю такие.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:55

  Миша-клиент написав:
  smdtranz написав:всем привет, а есть контакты, кому можно оптом продавать валюту в монетах? 1, 2 евро, центы и тд
спрашивают знакомые, завозящие секонд, там попутно оно идет


Посортировав по странам - можно выставлять на сайтах коллекционеров, типа "НьюАукцион", "Виолити" (в соответствующий страновой и временной раздел). На "Нью" - комфортнее (хотя он еще не такой раскрученный как "Виолити"): комиссию аукциона за проданные лоты нужно уплатить ДО начала след. календарного месяца (НЕ авансом, загнав на "кошелек"), проще набрать позитивный рейтинг, нет жестких условий по условиям поставки/оплаты для новичков с нулевым/минимальным рейтингом.
Остальные торговые площадки - не релевантны, НЕ пользуются доверием.
До войны монеты кучей - выставлялись активно, сейчас - редко вижу, НО спрос - есть.
ХОТЯ, за счет банковских комиссий и комиссии аукциона, расходов на пересыл монет (которые так или иначе покупатель закладывает в цену) -- курс выйдет ниже официального/обменок, для купюр.
Там же можно выставлять и стиранные И изъятые из обращения купюры (типа бумажных брит. фунтов): периодически встречаю такие.


Спасибо, на виолити я часто захожу, с ним и другими аукционами понятно.
но может есть кто профессионально занимается в этой сфере, я знаю что рынок существует
до войны туроператоры скупали валюты многих стран, дальнобойщики и тд
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 00:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:в першому півріччі буде якась заморозка. а от на яких умовах - не беруся прогнозувати...

Парі на пляшку бренді ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 00:28

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:в першому півріччі буде якась заморозка. а от на яких умовах - не беруся прогнозувати...

Парі на пляшку бренді ? :)

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Shaman
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