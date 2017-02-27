I вiн пА 37,4
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 гру, 2024 19:47
Додано: Суб 21 гру, 2024 19:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
всем привет, а есть контакты, кому можно оптом продавать валюту в монетах? 1, 2 евро, центы и тд
спрашивают знакомые, завозящие секонд, там попутно оно идет
Додано: Суб 21 гру, 2024 20:48
Ого, в обмінках Харкова продаж долара сьогодні па42,45 !!!!
Це на новинах про потерті реєстри
у вас приватівські банкомати працюють?
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:30
Посортировав по странам - можно выставлять на сайтах коллекционеров, типа "НьюАукцион", "Виолити" (в соответствующий страновой и временной раздел). На "Нью" - комфортнее (хотя он еще не такой раскрученный как "Виолити"): комиссию аукциона за проданные лоты нужно уплатить ДО начала след. календарного месяца (НЕ авансом, загнав на "кошелек"), проще набрать позитивный рейтинг, нет жестких условий по условиям поставки/оплаты для новичков с нулевым/минимальным рейтингом.
Остальные торговые площадки - не релевантны, НЕ пользуются доверием.
До войны монеты кучей - выставлялись активно, сейчас - редко вижу, НО спрос - есть.
ХОТЯ, за счет банковских комиссий и комиссии аукциона, расходов на пересыл монет (которые так или иначе покупатель закладывает в цену) -- курс выйдет ниже официального/обменок, для купюр.
Там же можно выставлять и стиранные И изъятые из обращения купюры (типа бумажных брит. фунтов): периодически встречаю такие.
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:55
Спасибо, на виолити я часто захожу, с ним и другими аукционами понятно.
но может есть кто профессионально занимается в этой сфере, я знаю что рынок существует
до войны туроператоры скупали валюты многих стран, дальнобойщики и тд
Додано: Нед 22 гру, 2024 00:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 22 гру, 2024 00:28
Додано: Нед 22 гру, 2024 01:05
Додано: Нед 22 гру, 2024 01:07
Додано: Нед 22 гру, 2024 15:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а от залишки на рахунках в листопаді все одно збільшились, хоча кількість грошей зменшилася
у юридичних осіб - до 971 ярди грн, на 9 ярдів
у фізичних осіб - до 775 ярди грн, теж на 9 ярдів
так сталося тому, що активно працює мультиплікатор ОВДП - гривневі ОВДП збільшились ще на 49 ярдів грн. кредити - лише на 13 ярдів.
розрахунків ще не робив, але відчуття, що банки надто багато вже вклали в ОВДП - це потенційна структурна загроза на майбутнє.
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