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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 гру, 2024 19:48
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
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ihorsic
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