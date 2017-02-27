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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 гру, 2024 19:48
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
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ihorsic
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Додано: Нед 22 гру, 2024 20:58
ihorsic написав:
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.
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flyman
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Додано: Нед 22 гру, 2024 21:23
flyman написав: ihorsic написав:
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.
Що там на момент? А в травні? Польський депозит не перекриває?
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