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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11737117381173911740
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:58

  ihorsic написав:А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?

Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:23

  flyman написав:
  ihorsic написав:А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?

Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.

Що там на момент? А в травні? Польський депозит не перекриває?
Hotab
 
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