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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 гру, 2024 19:48
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
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ihorsic
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Додано: Нед 22 гру, 2024 20:58
ihorsic написав:
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.
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flyman
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Додано: Нед 22 гру, 2024 21:23
flyman написав: ihorsic написав:
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.
Що там на момент? А в травні? Польський депозит не перекриває?
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Hotab
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Додано: Пон 23 гру, 2024 04:25
flyman написав: flysoulfly написав: cherchiltank написав:
під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни
- тобто років 5
є час погратись на облігаціях чи депозитах
1949й год. израильтяне: эта клоака Сектор Газа - нууу это продлится аж лет 5
...
1947й. Индийцы: Кашмир оккупирован пакистанцами временно, однознаачно. Нууу лет на 5
...
КНР + Макао + Гонконг: а що так можна було?
Ви би історію вивчили спочатку
було про головну тезу "війна ще не більш ніж на 5 років,"
і так- спочатку вивчить скільки МІЛЬЙОНІВ політемігрантів вимушено залишили ваші колись заможніші гонконги як результат "мирних об'єднань". А, ще й всі етнічні_китайці=сингапурці давно сплять і мріють про воз'єднання з більш бідним півторамільярдним населенням під керівництвом комуняк.
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flysoulfly
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Додано: Пон 23 гру, 2024 04:37
Hotab написав: flyman написав: ihorsic написав:
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.
Що там на момент? А в травні? Польський депозит не перекриває?
криє
але тільки триповерховими матюками
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flysoulfly
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Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
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