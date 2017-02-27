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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11737117381173911740
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 19:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 20:58

  ihorsic написав:А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?

Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 21:23

  flyman написав:
  ihorsic написав:А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?

Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.

Що там на момент? А в травні? Польський депозит не перекриває?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 04:25

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
  cherchiltank написав: під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни - тобто років 5 є час погратись на облігаціях чи депозитах
1949й год. израильтяне: эта клоака Сектор Газа - нууу это продлится аж лет 5... :mrgreen:
1947й. Индийцы: Кашмир оккупирован пакистанцами временно, однознаачно. Нууу лет на 5... :mrgreen:

КНР + Макао + Гонконг: а що так можна було?
Ви би історію вивчили спочатку
було про головну тезу "війна ще не більш ніж на 5 років," :twisted:

і так- спочатку вивчить скільки МІЛЬЙОНІВ політемігрантів вимушено залишили ваші колись заможніші гонконги як результат "мирних об'єднань". А, ще й всі етнічні_китайці=сингапурці давно сплять і мріють про воз'єднання з більш бідним півторамільярдним населенням під керівництвом комуняк.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 04:37

  Hotab написав:
  flyman написав:
  ihorsic написав:А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?

Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.

Що там на момент? А в травні? Польський депозит не перекриває?
криє
але тільки триповерховими матюками
flysoulfly
 
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