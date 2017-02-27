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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 гру, 2024 19:48
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
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ihorsic
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Додано: Нед 22 гру, 2024 20:58
ihorsic написав:
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.
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flyman
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Додано: Нед 22 гру, 2024 21:23
flyman написав: ihorsic написав:
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.
Що там на момент? А в травні? Польський депозит не перекриває?
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Hotab
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Додано: Пон 23 гру, 2024 04:25
flyman написав: flysoulfly написав: cherchiltank написав:
під час війни курс не плигне сильно вверх - він плигне після завершення війни
- тобто років 5
є час погратись на облігаціях чи депозитах
1949й год. израильтяне: эта клоака Сектор Газа - нууу это продлится аж лет 5
...
1947й. Индийцы: Кашмир оккупирован пакистанцами временно, однознаачно. Нууу лет на 5
...
КНР + Макао + Гонконг: а що так можна було?
Ви би історію вивчили спочатку
було про головну тезу "війна ще не більш ніж на 5 років,"
і так- спочатку вивчить скільки МІЛЬЙОНІВ політемігрантів вимушено залишили ваші колись заможніші гонконги як результат "мирних об'єднань". А, ще й всі етнічні_китайці=сингапурці давно сплять і мріють про воз'єднання з більш бідним півторамільярдним населенням під керівництвом комуняк.
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flysoulfly
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Додано: Пон 23 гру, 2024 04:37
Hotab написав: flyman написав: ihorsic написав:
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
Виходити в що? Плюс хоч буде? Може якщо в євро.
Що там на момент? А в травні? Польський депозит не перекриває?
криє
але тільки триповерховими матюками
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Додано: Пон 23 гру, 2024 11:32
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Дивно, що ми отримали 4.1 млрд Євро від ЄС і скоро буде 2 млрд $ від світового банку, а НБУ ніяк на це не реагує...
а як він має реагувати? й головне навіщо?
Может быть на этой неделе НБУ и продавит курс вниз.
Временно, разумеется...
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:05
Денис Шмигаль
Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ.
Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.
Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету.
Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів.
Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:38
Ірина_ написав:Денис Шмигаль
Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ.
Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.
Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету.
Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів.
Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни.
Из одной зависимости в другую, жаль что столько людей погибло и пострадало
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:43
За період від 16 до 20 грудня НБУ продав 1417,6 млн доларів. Обсяг інтервенцій НБУ минулого тижня став найбільшим від травня 2022 року і другим за величиною за весь час повномасштабної війни.
Курс готівкового долару також суттєво прискорив зростання. Вранці понеділка 16 грудня гуртові обмінні пункти Києва продавали його по 41,95 грн, а наприкінці минулого тижня вартість готівкового долара у столиці встановилась на рівні 42,30 грн, тобто стала на 45 копійок дорожче, ніж тижнем раніше.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 14:59
Shaman написав:
а от залишки на рахунках в листопаді все одно збільшились, хоча кількість грошей зменшилася
у юридичних осіб - до 971
ярди грн, на 9
ярдів
у фізичних осіб - до 775
ярди грн, теж на 9
ярдів
так сталося тому, що активно працює мультиплікатор ОВДП - гривневі ОВДП збільшились ще на 49
ярдів грн. кредити - лише на 13
ярдів.розрахунків ще не робив, але відчуття, що банки надто багато вже вклали в ОВДП - це потенційна структурна загроза на майбутнє
.
Зараз іде процес вибору між "двох зол". Облігації - менша із зол у порівнянні із необхідністю в грошах, щоб мати здатність воювати.
Тому заганяють в ОВДП по максимуму бо гроші потрібні вже і зараз. Це не є погано і не є добре - це таке тимчасове рішення проблеми бо іншого не має.
Про альтернативні рішення (менше красти та оптимізувати витрати) говорити не приходиться. Не має з ким (привіт владі та тим хто її обирав)
Он ще в кінці 23 говорили, що кількість ОВДП на балансі в банків вже досягла критичної межі, а після цього в 24 з'явились слова про: "у нас є ще потенціал для збільшення участі держбанків в купівлі ОВДП"
Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
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Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
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