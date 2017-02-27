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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 гру, 2024 15:06
Ну що ж, підсумуємо...
Я добре пам'ятаю свої слова влітку, коли Юра-61 казав про курс 37,4 чи 38, чи 40 до кінця року(бо він тоді підкореговував свої прогнози)
А я тоді казав, що навіть, якщо курс до кінця року НЕ перевищить/не перетне 42 вгору, то Юрі-61 видати медаль "гуру прогнозист"!
Але, результат бачимо на табло...
Тож, Юра-61, вибачайте - ви не "гуру прогнозист", а горе- прогнозист!
Таку медальку вам теж можна видати
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:07
ihorsic написав:
А що робити зі своїми ОВДП? Потихеньку виходити? Чи купляти ще?
Купатись чи не купатись... далі по тексту
(с) Лесь Подерв'янський
Рішення приймати лише вам.
І яке би ви не прийняли, потім, постфактум, завжди зможете переконатись, що було краще
.
Розглядайте ОВДП як своєрідний донат Державі. Визначність допустимий для вас розмір донату і дійте. Це спростить прийняття рішення.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:13
Realist написав:
Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:33
Успіх написав: Realist написав:
Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
є прогноз від МВФ на 5 років, до 2029)
звісно що вони помилялись і не раз, але хоч щось
2025 рік – 45,8 грн;
2026 рік – 48,6 грн;
2027 рік – 50,4 грн;
2028 рік – 52,1 грн;
2029 рік – 54,1 грн.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 15:55
Успіх написав:
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
Я поганий прогнозист, прогнози якого ніколи не збуваються.
Модель з якої буду виходити я: курс полетить вгору наприкінці наступного року після перемоги. Наприклад, якщо переможемо влітку 2025, то курс зробить х2-3 в листопаді-грудні 2026.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 16:07
greenozon написав: Успіх написав: Realist написав:
Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
є прогноз від МВФ на 5 років, до 2029)
звісно що вони помилялись і не раз, але хоч щось
2025 рік – 45,8 грн;
2026 рік – 48,6 грн;
2027 рік – 50,4 грн;
2028 рік – 52,1 грн;
2029 рік – 54,1 грн.
Предполагаю, что около этих цифр и будем двигаться.
Разумеется, с небольшими отклонениями в течение каждого года.
Но, основные ориентиры, можно сказать что заданы.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 16:07
Успіх
От цікаво, скільки тут людей думає, що
Назва гілки не «долярчик збирає настрої та очікування».
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Додано: Пон 23 гру, 2024 16:28
Hotab написав:
Назва гілки не «долярчик збирає настрої та очікування».
Хотаб?
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Додано: Пон 23 гру, 2024 16:49
Більшість членів монетарного комітету НБУ підтримала зростання ставки до 13,5%, двоє були за 14%
Семеро з 11 членів комітету монетарної політики Національного банку України на засіданні 12 грудня підтримали підвищення облікової ставки до рівня 13,5% річних із 13 грудня, водночас двоє їхніх колег були за її збереження на рівні 13%, і ще двоє - за підвищення до 14%.
Про це йдеться у підсумках дискусії комітету монетарної політики.
"Вони охарактеризували такий крок як виважений у поточних умовах, з огляду на тимчасовий характер основних чинників поточного прискорення інфляції та стійкість інфляційних очікувань.
На їхню думку, підвищення облікової ставки на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) на грудневому засіданні разом із заходами з підтримання стійкості валютного ринку буде цілком достатнім, щоб продемонструвати готовність НБУ стримати ціновий тиск, що заспокоїть очікування економічних агентів", - зазначено у повідомленні.
Водночас двоє членів комітету які виступали за збереження ставки на рівні 13% річних, вважали недоцільним її підвищення з огляду на ймовірну короткостроковість цінового сплеску, часовий лаг монетарної трансмісії та стійкість інфляційних очікувань.
Їхні колеги, які вважали за необхідне більш сміливе підвищення облікової ставки в грудні - до 14% річних, аргументували свою позицію тим, що НБУ повинен діяти невідкладно та рішуче, зважаючи на стрімке зростання інфляції, яка, на їхню думку, дедалі більше набуває ознак стійкості, створюючи загрозу розгортання "інфляційної спіралі".
"Ці члени КМП наголосили, що дискусія про "немонетарну" природу двигунів інфляції є винятково теоретичною, однак на практиці може виявитися навіть шкідливою, оскільки загрожує затримкою належної реакції", - зазначається в повідомленні.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 16:55
Investor_K написав: Hotab написав:
Назва гілки не «долярчик збирає настрої та очікування».
Хотаб?
Вже вивчив. Збирається на Олімпіаду
Ні, серйозно… Ота двіжуха з Юрій61 і медалями від долярчика вам не нагадує двшевнохворого 40-річня дурня у львівському дворі, який вишикував в пісочниці оловʼяних солдатиків, вікінгів, ковбоїв, індєйців, розказує їм «ти сьогодні добре поводив, от тобі цукерка». А наступного дня забере, віддасть іншому. В його голові ковбої мабуть відповідають йому. Але по факту долярчик поговорив сам з собою, віддавши і забравши медаль у Юри)))
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Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
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