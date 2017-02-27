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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 гру, 2024 19:18
Успіх написав:
Ну що ж, підсумуємо...
Я добре пам'ятаю свої слова влітку, коли Юра-61 казав про курс 37,4 чи 38, чи 40 до кінця року(бо він тоді підкореговував свої прогнози)
А я тоді казав, що навіть, якщо курс до кінця року НЕ перевищить/не перетне 42 вгору, то Юрі-61 видати медаль "гуру прогнозист"!
Але, результат бачимо на табло...
Тож, Юра-61, вибачайте - ви не "гуру прогнозист", а горе- прогнозист!
Таку медальку вам теж можна видати
Прогнозы Юрия хуже чем сломанные часы. Там хоть стрелки стоят на месте, не дергаются, и дважды в сутки время само их догоняет. А Юрий-61 вечно меняет свои прогнозы как перчатки, бегает из стороны сторону
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:30
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
А якщо не переможемо, а далі продовження війни, чи якесь РПВ?
Поки йде війна, і ще рік після неї, буде плавна девальвація як і в 2024. А от після виборів і скорочення міжнародної допомоги піраміда ОВДП посиплеться під вагою дефіциту бюджету і соціальних зобов'язань перед героями та їх родинами .
А РПВ - це один із видів перемоги, ну по крайній мірі так буде оголошено офіційно.
Скоріш за все якусь реструктуризацію овдп (відтермінування виплат на потім) зроблять. Відтермінування - це більше по гривні. А по валюті завжди складніше...
І все. Цим і завершиться.
Чтоб не спугнуть совсем людей.
Який сенс робити більш радикальні заходи, якщо їм все одно потім якось треба позичати купу грошей (внутрішніх в т.ч.) на відбудову.
Востаннє редагувалось a77
в Пон 23 гру, 2024 19:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:31
Господар Вельзевула написав: Дюрі-бачі написав:
А РПВ - це один із видів перемоги.
Согласен!Я бы даже сказал-если РПВ произойдет раньше,чем дрон втелющится в мою хату-это прям перемога перемог.
Ну и наоборот,соответственно.
Были же какие-то люди,которые погибали за минуты или секунды до оглашения перемирия/капитуляции,тощо.Дорога ложка к обеду..
зустрінешся зі своїм господарем...
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