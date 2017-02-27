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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 гру, 2024 19:18
Успіх написав:
Ну що ж, підсумуємо...
Я добре пам'ятаю свої слова влітку, коли Юра-61 казав про курс 37,4 чи 38, чи 40 до кінця року(бо він тоді підкореговував свої прогнози)
А я тоді казав, що навіть, якщо курс до кінця року НЕ перевищить/не перетне 42 вгору, то Юрі-61 видати медаль "гуру прогнозист"!
Але, результат бачимо на табло...
Тож, Юра-61, вибачайте - ви не "гуру прогнозист", а горе- прогнозист!
Таку медальку вам теж можна видати
Прогнозы Юрия хуже чем сломанные часы. Там хоть стрелки стоят на месте, не дергаются, и дважды в сутки время само их догоняет. А Юрий-61 вечно меняет свои прогнозы как перчатки, бегает из стороны сторону
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:30
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
А якщо не переможемо, а далі продовження війни, чи якесь РПВ?
Поки йде війна, і ще рік після неї, буде плавна девальвація як і в 2024. А от після виборів і скорочення міжнародної допомоги піраміда ОВДП посиплеться під вагою дефіциту бюджету і соціальних зобов'язань перед героями та їх родинами .
А РПВ - це один із видів перемоги, ну по крайній мірі так буде оголошено офіційно.
Скоріш за все якусь реструктуризацію овдп (відтермінування виплат на потім) зроблять. Відтермінування - це більше по гривні. А по валюті завжди складніше...
І все. Цим і завершиться.
Чтоб не спугнуть совсем людей.
Який сенс робити більш радикальні заходи, якщо їм все одно потім якось треба позичати купу грошей (внутрішніх в т.ч.) на відбудову.
Востаннє редагувалось a77
в Пон 23 гру, 2024 19:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 гру, 2024 19:31
Господар Вельзевула написав: Дюрі-бачі написав:
А РПВ - це один із видів перемоги.
Согласен!Я бы даже сказал-если РПВ произойдет раньше,чем дрон втелющится в мою хату-это прям перемога перемог.
Ну и наоборот,соответственно.
Были же какие-то люди,которые погибали за минуты или секунды до оглашения перемирия/капитуляции,тощо.Дорога ложка к обеду..
зустрінешся зі своїм господарем...
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Додано: Пон 23 гру, 2024 21:23
Які думки щодо курсу після нового року?..
Чи варто купляти зараз, на поточному рості,
чи почекати, поки передноворічні бюджетні гроші розійдуться, та спаде ажіотаж?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 23 гру, 2024 21:27
sergey_sryvkin Я куплю завтра на 12 і 13 зарплати, а за поточних рахунків фінансову подушку конвертнув 2 грудня по 41.73-41.80, тепер живу виключно на кредитний ліміт...
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 23 гру, 2024 21:44
sergey_sryvkin написав:
Які думки щодо курсу після нового року?..
Чи варто купляти зараз, на поточному рості,
чи почекати, поки передноворічні бюджетні гроші розійдуться, та спаде ажіотаж?..
Я покупаю всегда,как только есть лишняя гривна и ни разу об этом не пожалел.
Ну это если берется надолго,стратегически,а не менять через пару месяцев обратно
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 23 гру, 2024 23:02
Господар Вельзевула написав: sergey_sryvkin написав:
Які думки щодо курсу після нового року?..
Чи варто купляти зараз, на поточному рості,
чи почекати, поки передноворічні бюджетні гроші розійдуться, та спаде ажіотаж?..
Я покупаю всегда,как только есть лишняя гривна и ни разу об этом не пожалел.
Ну это если берется надолго,стратегически,а не менять через пару месяцев обратно
не боїтесь що грибок на долярах заведеться (не приймуть такі, які світяться в УФ)
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Yuri_61
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Додано: Пон 23 гру, 2024 23:18
З публікаціїї "Курсу":
"на міжбанківському валютному ринку безготівковий долар на позиції «бід» досяг позначки 42,042 грн, а найдорожча угода до 14:00 пройшла за ціною 42,049 грн.
Все це сталося попри відчайдушний опір Національного банку, який із самого початку торгів активно проводив валютні інтервенції, закриваючи практично всі заявки на покупку. Просто заявок виявилося забагато, і Нацбанк, схоже, на такий ажіотажний попит не розраховував. Минулого тижня НБУ продав на міжбанку 1417,6 млн доларів – максимальний обсяг з кінця травня 2022 року. Ні наприкінці 2022-го, ні наприкінці 2023-го подібні інтервенції не проводилися. Що ж відбувається?
Казначеї українських банків повідомили, що вже третій тиждень поспіль на міжбанківському валютному ринку відчувається приплив так званої «бюджетної гривні». Бюджетні організації розраховуються з підприємствами-постачальниками товарів та послуг, поспішаючи це зробити до кінця року. В результаті до банківської системи миттєво викидаються десятки мільярдів гривень. Частина цих грошей майже відразу вирушає на міжбанківський валютний ринок для конвертації в долари чи євро. Комусь треба закуповувати імпортні продукти чи комплектуючі, а хтось просто намагається уберегтися від знецінення гривні.
При цьому компанії-експортери, хоч і продовжують продавати на ринку валютну виручку, але навіть приблизно не можуть компенсувати попит, що істотно виріс. Єдиний, хто може хоч якось урятувати становище, - Національний банк, який уже другий місяць поспіль щотижня збільшує обсяг інтервенцій, паралельно потроху «відпускаючи» гривню.
Поки що Національному банку вдається утримувати ситуацію під контролем, але це вдається за рахунок суттєвого витрачання валютних резервів.
Що далі
Як стверджують казначеї, подібне ажіотажне зростання триватиме як мінімум до кінця поточного тижня – поки що бюджетні організації не закінчать розрахунки з контрагентами. Звичайно, Нацбанк робитиме все можливе і неможливе, щоб стримати зростання, проте розгорнути тренд у зворотний бік зараз не під силу навіть йому. А це означає, що найближчими днями ще як мінімум 10-20 копійок долар цілком може додати до поточного курсу.
Тобто у найкращому разі до кінця тижня в обмінках за долар проситимуть 42,40-42,50 грн, якщо не більше. Рятує лише те, що українці сильно збідніли за час війни, і купувати готівкову валюту більшості просто нема за що".
Минулої пт і вихідними з'явились, пам'яті засновника цієї гілки, ознаки "майорів з баулами".
Особисто я чекаю на оптовий прийом 42,5 до кінця тижня, враховуючи щоденне зростання на МБ по 5-10 коп. Рівень 42, за який тримався НБУ, подолано і зростання може продовжитися звичними темпами (наіть 8 - 10, а той 12 коп / день), якщо НБУ не "стукне в голову" завтра відігратись завдяки шаленій інтервенції, але це малоймовірно
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Додано: Вів 24 гру, 2024 00:22
sergey_sryvkin написав:
Які думки щодо курсу після нового року?..
Чи варто купляти зараз, на поточному рості,
чи почекати, поки передноворічні бюджетні гроші розійдуться, та спаде ажіотаж?..
Звичайно до числа так 10-го чи максимум 15-го січня спаде надлишковий попит на валюту, підвищився військовий збір, тобто фактично з.п. стали менші, для підприємців з січня вводиться військовий збір, доходи впадуть.
Але курс не впаде, просто будуть менші інтервенції, бо нажаль нам треба балансувати нашу військову економіку, яка уповільнюється в темпах зростання.
Вважаю, що НБУ буде поступово рухатись в бік 42.50 на міжбанку, на рух до 43 в січні не ставлю, бо це вже буде досить серйозний удар по домогосподарствах.
Ціни на харчі і так трохи взбісились, не треба їх додатково розганяти девалом, а також накладати ефект підвищення податків і зменшення доходів.
Зараз НБУ явно переходить на новий рівень, нижче 42 гадаю не буде на МБ і готівці теж.
Досі деякі банки онлайн наливають по 42.20, беріть, якщо треба і є можливість)))
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