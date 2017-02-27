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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 гру, 2024 08:18
sergey_sryvkin Тут я згоден з колегою, певно, відкат буде, але незначний. До НР МБ скоріш дійде до 42,5, готівка - 42,75, ажіотажно в останні дні року може і в 43 постукати.
Додано: Вів 24 гру, 2024 10:19
43 -це вже паніка, гадаю цього не станеться
що далі з курсом після НР -
- политічна складова може додати валотильності,
-по переду життєстверджуючий місяць
якщо від Трампа буде позитивне стратегічне рішення -то Україна отримує додаткову фінансову підтримку і сигнал інвесторам (по ОВДП також), що це дасть по цифрам:
стабілізацію на рівні 42,5-43,0 на 6-9 місяців
курс також залежить від стратегичних цілей НБУ, на 2024 стратегічним згідно бюджету 40,8грн
з минулого:
кожен здаден порахувати середній курс за 2024- у мене за 2024р середній курс долара вийшов 40,5268грн
тобто, трохі меньший за прогноз, але тут можуть буди некоректності (на приклад ви всі місяці року витрачали якусь суму, і потім в один/чи два місяці зробили великі трати-покупка авто, чи будинку і ці витрати будуть вирішальними для вашого середньому курсу долара.
Додано: Вів 24 гру, 2024 11:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ці "Хтось" та "Комусь" купують валюту, аби вчасно "занести відкати".
Додано: Вів 24 гру, 2024 11:07
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