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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 гру, 2024 08:18
sergey_sryvkin Тут я згоден з колегою, певно, відкат буде, але незначний. До НР МБ скоріш дійде до 42,5, готівка - 42,75, ажіотажно в останні дні року може і в 43 постукати.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 10:19
Visky написав:sergey_sryvkin
Тут я згоден з колегою, певно, відкат буде, але незначний. До НР МБ скоріш дійде до 42,5, готівка - 42,75, ажіотажно в останні дні року може і в 43 постукати.
43 -це вже паніка, гадаю цього не станеться
що далі з курсом після НР -
- политічна складова може додати валотильності,
-по переду життєстверджуючий місяць
якщо від Трампа буде позитивне стратегічне рішення -то Україна отримує додаткову фінансову підтримку і сигнал інвесторам (по ОВДП також), що це дасть по цифрам:
стабілізацію на рівні 42,5-43,0 на 6-9 місяців
курс також залежить від стратегичних цілей НБУ, на 2024 стратегічним згідно бюджету 40,8грн
з минулого:
Міністерство економіки очікує середній курс долара до гривні у 2024 році на рівні 40,8 грн/долар. До проєкту бюджету на 2025 рік закладений курс на рівні 45 грн/долар.
кожен здаден порахувати середній курс за 2024- у мене за 2024р середній курс долара вийшов 40,5268грн
тобто, трохі меньший за прогноз, але тут можуть буди некоректності (на приклад ви всі місяці року витрачали якусь суму, і потім в один/чи два місяці зробили великі трати-покупка авто, чи будинку і ці витрати будуть вирішальними для вашого середньому курсу долара.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 11:06
Visky написав:
Частина цих грошей майже відразу вирушає на міжбанківський валютний ринок для конвертації в долари чи євро. Комусь треба закуповувати імпортні продукти чи комплектуючі, а хтось просто намагається уберегтися від знецінення гривні.
Ці "Хтось" та "Комусь" купують валюту, аби вчасно "занести відкати".
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Додано: Вів 24 гру, 2024 11:07
Visky написав:sergey_sryvkin
Тут я згоден з колегою, певно, відкат буде, але незначний. До НР МБ скоріш дійде до 42,5, готівка - 42,75, ажіотажно в останні дні року може і в 43 постукати.
К цифре 43,00 за доллар США идем медленно, но уверенно
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Додано: Вів 24 гру, 2024 11:46
а сколько сейчас в банк можно на депозит положить долларов США, чтобы был гарантирован возврат если что?
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Додано: Вів 24 гру, 2024 11:58
Примат написав:
а сколько сейчас в банк можно на депозит положить долларов США, чтобы был гарантирован возврат если что?
Зараз ФГВФО не обмежує суму.
А як могло б бути, якби лягли багато банків відразу - не знає навіть Лєра.
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