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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 гру, 2024 08:18
sergey_sryvkin Тут я згоден з колегою, певно, відкат буде, але незначний. До НР МБ скоріш дійде до 42,5, готівка - 42,75, ажіотажно в останні дні року може і в 43 постукати.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 10:19
Visky написав:sergey_sryvkin
Тут я згоден з колегою, певно, відкат буде, але незначний. До НР МБ скоріш дійде до 42,5, готівка - 42,75, ажіотажно в останні дні року може і в 43 постукати.
43 -це вже паніка, гадаю цього не станеться
що далі з курсом після НР -
- политічна складова може додати валотильності,
-по переду життєстверджуючий місяць
якщо від Трампа буде позитивне стратегічне рішення -то Україна отримує додаткову фінансову підтримку і сигнал інвесторам (по ОВДП також), що це дасть по цифрам:
стабілізацію на рівні 42,5-43,0 на 6-9 місяців
курс також залежить від стратегичних цілей НБУ, на 2024 стратегічним згідно бюджету 40,8грн
з минулого:
Міністерство економіки очікує середній курс долара до гривні у 2024 році на рівні 40,8 грн/долар. До проєкту бюджету на 2025 рік закладений курс на рівні 45 грн/долар.
кожен здаден порахувати середній курс за 2024- у мене за 2024р середній курс долара вийшов 40,5268грн
тобто, трохі меньший за прогноз, але тут можуть буди некоректності (на приклад ви всі місяці року витрачали якусь суму, і потім в один/чи два місяці зробили великі трати-покупка авто, чи будинку і ці витрати будуть вирішальними для вашого середньому курсу долара.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 11:06
Visky написав:
Частина цих грошей майже відразу вирушає на міжбанківський валютний ринок для конвертації в долари чи євро. Комусь треба закуповувати імпортні продукти чи комплектуючі, а хтось просто намагається уберегтися від знецінення гривні.
Ці "Хтось" та "Комусь" купують валюту, аби вчасно "занести відкати".
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Додано: Вів 24 гру, 2024 11:07
Visky написав:sergey_sryvkin
Тут я згоден з колегою, певно, відкат буде, але незначний. До НР МБ скоріш дійде до 42,5, готівка - 42,75, ажіотажно в останні дні року може і в 43 постукати.
К цифре 43,00 за доллар США идем медленно, но уверенно
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Додано: Вів 24 гру, 2024 11:46
а сколько сейчас в банк можно на депозит положить долларов США, чтобы был гарантирован возврат если что?
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Додано: Вів 24 гру, 2024 11:58
Примат написав:
а сколько сейчас в банк можно на депозит положить долларов США, чтобы был гарантирован возврат если что?
Зараз ФГВФО не обмежує суму.
А як могло б бути, якби лягли багато банків відразу - не знає навіть Лєра.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:08
Примат написав:
а сколько сейчас в банк можно на депозит положить долларов США, чтобы был гарантирован возврат если что?
Возврат _чего_?
-- долларов -- да еще после "если что" -- нет такого варианта.
-- гривны -- по курсу на день "если что" -- сколько не жалко.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:29
Дюрі-бачі написав:
Поки йде війна, і ще рік після неї, буде плавна девальвація як і в 2024. А от після виборів і скорочення міжнародної допомоги піраміда ОВДП посиплеться під вагою дефіциту бюджету і соціальних зобов'язань перед героями та їх родинами .
А РПВ - це один із видів перемоги, ну по крайній мірі так буде оголошено офіційно.
Мінусну. Соціальні зобов'язання перед УБД на моменті -це пільга по квартплаті. Я її, наприклад не увімкнув. Одразу після припинення бойових дій ми можемо впіймати дефляцію. При цьому програми підтримки та відновлення раптово нікуди не подінуться. Активи москалів заарештовані. На дефляції облікова ставка знизиться відсотків до 5, подорожчають нерухомість та всі активи. ОВДП вони не довгі в основному зі ставками по 15%. Перекредитування буде під 5%. Гроші на обслуговування закладені в бюджет. Якісь ОВДП в євро під 2% для держави взагалі є надпільговими...
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Додано: Вів 24 гру, 2024 13:35
prodigy написав: Visky написав:sergey_sryvkin
Тут я згоден з колегою, певно, відкат буде, але незначний. До НР МБ скоріш дійде до 42,5, готівка - 42,75, ажіотажно в останні дні року може і в 43 постукати.
43 -це вже паніка, гадаю цього не станеться
паніки не станеться?
штучна паніка - гарний інструмент для заробітку інсайдерів.
тому "далі буде"
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Додано: Вів 24 гру, 2024 14:08
Дюрі-бачі написав:
А от після виборів і скорочення міжнародної допомоги піраміда ОВДП посиплеться
ніт.
до чого тут термін "піраміда" ? - гривнєверстат завжди напоготові єслішо
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