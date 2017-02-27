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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 гру, 2024 14:45
Denik
Ваш "рожевий план" можливий за ОДНОГО сценарію...рашка розпадаєтся на купу князівств ,Україна в межах 2012 року і пара російських областей просяться до нас ....
На сьогодні реалії ДУЖЕ далеко від такого збігу обставин...дуже шкода...
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Додано: Вів 24 гру, 2024 14:58
Visky написав:
Минулої пт і вихідними з'явились, пам'яті засновника цієї гілки, ознаки "майорів з баулами".
Особисто я чекаю на оптовий прийом 42,5 до кінця тижня, враховуючи щоденне зростання на МБ по 5-10 коп. Рівень 42, за який тримався НБУ, подолано і зростання може продовжитися звичними темпами (наіть 8 - 10, а той 12 коп / день), якщо НБУ не "стукне в голову" завтра відігратись завдяки шаленій інтервенції, але це малоймовірно
Ну таки "стукнуло" й безмежно інтервенять, благо фін.допомога державі в кінці року поперла масово. А в НР такої щедрості не очікується, невизначеність, особливо з основного джерела - США, де поки схильні краники прикрутити.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 14:59
komant733 написав:Denik
Ваш "рожевий план" можливий за ОДНОГО сценарію...рашка розпадаєтся на купу князівств ,Україна в межах 2012 року і пара російських областей просяться до нас ....
На сьогодні реалії ДУЖЕ далеко від такого збігу обставин...дуже шкода...
у нас не бій Усика-Фьюрі, що робити ставки
так, сьогодні наші перспективи виглядають в негативному руслі, для цього багато причин, і Трамп тільки одна з них.
це базується на реальному стані на лбз і очікувань(прогнозів) експертів (які готують нас до найгіршого сценарію), і може так краще ніж почивати на лаврах і мріяти про рожевих поні.
як поведе себе Трамп, коли щось у диспуті з маньяком пійде (на думку Трампа) не за "планом": складе руки і скаже "ну нешмогла", обуриться і почне помсту хуйлу (нафта по 40, блокада тіньового флоту, блокада сірого інпорту (санкції на країни накшталт Казахстану, через яких йде сірий імпорт електроніки та інших товарів подвійного призначення).
Астолог зазначив, що березень і вересень стануть переломними періодами і для звичайних людей - у цей час у їхньому особистому житті відбуватимуться зміни.
"Друга половина квітня також буде небезпечним періодом. У цей час може вирішитися доля всієї війни. Після виходу з ретроградності Марс знову перейде в знак Лева, а отже, знову стане навпроти могутнього Плутона. У цей час Сонце підігріватиме сварку двох цих агресивних планет, що може принести досить складні події, чергові військові конфлікти, агресивні спалахи, природні катаклізми, катастрофи, особливо за участю вогню", - зазначив Росс.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:25
prodigy
нефти по 40 не будет, штаты перестанут быть экспортером уже при ~55
скорее наоборот введут санкции по образцу Ирана и нефть взлетит
Востаннє редагувалось NDV
в Вів 24 гру, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:25
Yuri_61 написав: Василь-Рівне написав:
Єропейська комісія оголосила про рішення надати Україні макрофінансову допомогу у вигляді кредиту у 18,1 мільярда євро, який буде виплачуватися протягом 2025 року рівними частинами,...
тому па 37,4 вже скоро
скоро вам 71(чи вже є?)
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:37
NDV написав:prodigy
нефти по 40 не будет, штаты перестанут быть экспортером уже при ~55
скорее наоборот введут санкции по образцу Ирана и нефть взлетит
а сенс?
Байден забороняв руйнувати російські нпз, бо не бажав росту ціну на пальне в сша
напередодні виборів
Трампа це ніяким чином не турбує
пищуть, що у Трампа меньше двох років попереду "to make America great again",
бо якщо справи пійдуть навпаки і життя реднеків погіршиться а колоровим припинять
на шару роздавати гроші
The 2026 United States elections are scheduled to be held, in large part, on Tuesday, November 3, 2026. In this U.S. midterm election, which will occur during Republican President Donald Trump's non-consecutive second term, all 435 seats in the U.S. House of Representatives and 33 of the 100 seats in the U.S. Senate will be contested to determine the 120th United States Congress. Thirty-nine state and territorial U.S. gubernatorial elections, as well as numerous state and local elections, will also be contested.
435 в Палату представників США (100%) і 33 з 100 в Сенат(33%)
Mayoral elections(вибори мєрів) у 2026
A number of major cities
will hold mayoral elections in 2026 (Лос Анжелес, Вашингтон- в тому числі)
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Додано: Вів 24 гру, 2024 15:39
Visky написав: Visky написав:
Минулої пт і вихідними з'явились, пам'яті засновника цієї гілки, ознаки "майорів з баулами".
Особисто я чекаю на оптовий прийом 42,5 до кінця тижня, враховуючи щоденне зростання на МБ по 5-10 коп. Рівень 42, за який тримався НБУ, подолано і зростання може продовжитися звичними темпами (наіть 8 - 10, а той 12 коп / день), якщо НБУ не "стукне в голову" завтра відігратись завдяки шаленій інтервенції, але це малоймовірно
Ну таки "стукнуло" й безмежно інтервенять, благо фін.допомога державі в кінці року поперла масово. А в НР такої щедрості не очікується, невизначеність, особливо з основного джерела - США, де поки схильні краники прикрутити.
Україна очікує отримати 38 млрд дол. наступного року на невійськові видатки бюджету, повідомив прем'єр.
За словами Шмигаля, Україна отримала понад 16 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility та майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади тощо, і лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів
, підкреслив прем'єр.
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