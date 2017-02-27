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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:41
Visky написав:
Щось не віриться, що скупувата Європа компенсує
ви, пане, намагаєтесь сплюндрувати святковий настрій ? не варто
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Додано: Вів 24 гру, 2024 18:54
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в Вів 24 гру, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 18:54
Bobua написав: Миша-клиент написав: Victor8 написав:
... (даже со штампиками иностранных банков)
Рассказывали, что штампуют баксы НЕ банки, а арабские и/или израильские менялы.
У нас же - МОГУТ переписывать номера купюр в этих целях...
А не простіше лічильник купюр із вбудованим фотоапаратом
? 🤔
є
але вбудований фотоапарат чисто для деталізованого фото клієнтської пики анфас крупно
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Додано: Вів 24 гру, 2024 18:59
prodigy написав:
За словами Шмигаля
, Україна отримала понад 16 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility та майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади тощо, і лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів
, підкреслив прем'єр
.
та да...
- пряма бюджетна підтримка шмигалів & co.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 19:51
komant733 написав:
Denik
Ваш "рожевий план" можливий за ОДНОГО сценарію...рашка розпадаєтся на купу князівств ,Україна в межах 2012 року і пара російських областей просяться до нас ....
На сьогодні реалії ДУЖЕ далеко від такого збігу обставин...дуже шкода...
Ситуація в економіці москалів набагато гірше аніж Ви собі уявляєте.
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