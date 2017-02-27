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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11742117431174411745
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:Щось не віриться, що скупувата Європа компенсує


ви, пане, намагаєтесь сплюндрувати святковий настрій ? не варто
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:54

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

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Востаннє редагувалось Успіх в Вів 24 гру, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:54

  Bobua написав:
  Миша-клиент написав:
  Victor8 написав:... (даже со штампиками иностранных банков)


Рассказывали, что штампуют баксы НЕ банки, а арабские и/или израильские менялы.

У нас же - МОГУТ переписывать номера купюр в этих целях...


А не простіше лічильник купюр із вбудованим фотоапаратом? 🤔
є :mrgreen: але вбудований фотоапарат чисто для деталізованого фото клієнтської пики анфас крупно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:59

  prodigy написав:За словами Шмигаля, Україна отримала понад 16 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility та майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади тощо, і лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів, підкреслив прем'єр.
та да...
- пряма бюджетна підтримка шмигалів & co.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 19:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  komant733 написав:Denik
Ваш "рожевий план" можливий за ОДНОГО сценарію...рашка розпадаєтся на купу князівств ,Україна в межах 2012 року і пара російських областей просяться до нас ....

На сьогодні реалії ДУЖЕ далеко від такого збігу обставин...дуже шкода...

Ситуація в економіці москалів набагато гірше аніж Ви собі уявляєте.
Denik
 
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