|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:41
Visky написав:
Щось не віриться, що скупувата Європа компенсує
ви, пане, намагаєтесь сплюндрувати святковий настрій ? не варто
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11498
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3260 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:54
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 24 гру, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7313
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:54
Bobua написав: Миша-клиент написав: Victor8 написав:
... (даже со штампиками иностранных банков)
Рассказывали, что штампуют баксы НЕ банки, а арабские и/или израильские менялы.
У нас же - МОГУТ переписывать номера купюр в этих целях...
А не простіше лічильник купюр із вбудованим фотоапаратом
? 🤔
є
але вбудований фотоапарат чисто для деталізованого фото клієнтської пики анфас крупно
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5658
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1794 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:59
prodigy написав:
За словами Шмигаля
, Україна отримала понад 16 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility та майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади тощо, і лише пряма бюджетна підтримка за цей рік складе близько 41 млрд доларів
, підкреслив прем'єр
.
та да...
- пряма бюджетна підтримка шмигалів & co.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5658
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1794 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 гру, 2024 19:51
komant733 написав:
Denik
Ваш "рожевий план" можливий за ОДНОГО сценарію...рашка розпадаєтся на купу князівств ,Україна в межах 2012 року і пара російських областей просяться до нас ....
На сьогодні реалії ДУЖЕ далеко від такого збігу обставин...дуже шкода...
Ситуація в економіці москалів набагато гірше аніж Ви собі уявляєте.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 3320
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 1164 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 24 гру, 2024 20:40
prodigy написав: Visky написав:
Щось не віриться, що скупувата Європа компенсує
ви, пане, намагаєтесь сплюндрувати святковий настрій ? не варто
А.... так то Ви вже святкуєте... в рожевих окулярах. Тоді про подарунки: сьогодні до 1 млрд доларів від Світового банку прийшов ще й перший мільярд доходів від заморожених росактивів з США. Але ж це знов дембельскій подарунок від Байдена. В останній місяць року Україну таки засипають мільярдамм. Останній... востаннє? Ой, то знову щось сумне, то де мої рожеві окуляри? Так ось, надів і весело як стало, дивлюсь: і Шмигаль в них і уряд, й НБУ, все керівництво й депутати, святкуймо разом! Так мері крістмас й веселих свят!
Востаннє редагувалось Visky
в Вів 24 гру, 2024 20:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1331
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 гру, 2024 20:41
в моём Мухосранске уже третий день приватовские банкоматы не работают
а как у вас?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2909
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 гру, 2024 20:57
Yuri_61 написав:
в моём Мухосранске уже третий день приватовские банкоматы не работают
а как у вас?
це де в варонєжі?
чи знову пальонку хтось продав дешево і почався черговий приход? з ізвєржєнієм потока свідомості в інтернеті?
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13346
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 704 раз.
- Подякували: 3859 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
5
Додано: Вів 24 гру, 2024 21:21
Вітаю всіх З Різдвом Христовим !
Бажаю усім Здоров'я і Кохання !
Нехай Господь Береже всіх !
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4922
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4134 раз.
- Подякували: 4510 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Вів 24 гру, 2024 21:32
Yuri_61 написав:
в моём Мухосранске уже третий день приватовские банкоматы не работают
а как у вас?
У меня не Мухосранск
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10108
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|35102
|37283922
|
Вів 24 гру, 2024 20:55
чик
|
|2064
|13357124
|
|
|7978
|23257020
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|