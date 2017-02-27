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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11743117441174511746
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:35

  Успіх написав:
  Realist написав:Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))

От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100? ;)

питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:38

Ексклюзив ;)

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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:44

ДумайТЕ!©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Realist написав:Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))

От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100? ;)

питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
А за що/за які такі заслуги нас мають прийняти в клуб джентльменів?

Рабів до раю не пускають!© ;)
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