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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11744117451174611747>
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:35

  Успіх написав:
  Realist написав:Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))

От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100? ;)

питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:38

Ексклюзив ;)

..,ред. :arrow:
А накуй той ексклюзив? Бачу нах нікому не треба...
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 24 гру, 2024 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 21:44

ДумайТЕ!©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Realist написав:Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))

От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100? ;)

питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
А за що/за які такі заслуги нас мають прийняти в клуб джентльменів?

Рабів до раю не пускають!© ;)
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 22:12

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Після війни зроблять з них "простий папір"?))

От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100? ;)

питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
А за що/за які такі заслуги нас мають прийняти в клуб джентльменів?

Рабів до раю не пускають!© ;)

так то ж про клюб, а не про рай
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700 млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд 8)

й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45.

бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232 ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 01:15

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Realist написав:Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))

От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100? ;)

питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 01:18

  Shaman написав:не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700 млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд 8)

й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45.

бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232 ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати 8)

Ви пане, ще даних за вчора не бачили, якою ціною загнали бакс під 42, рекорд може бути побитий!
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 08:04

Успіх Привіт дружище,дуже радий ,що ти з нами,нехай боженька захищає тебе і твою родину.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 08:05

Успіх Привіт дружище,дуже радий,що ти з нами,нехай боженька захищає тебе і твою родину.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 09:34

  Успіх написав:..,ред. :arrow:
А накуй той ексклюзив? Бачу нах нікому не треба...







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