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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 гру, 2024 21:35
Успіх написав: Realist написав:
Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
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flyman
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Додано: Вів 24 гру, 2024 21:38
..,ред.
А накуй той ексклюзив? Бачу нах нікому не треба...
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 24 гру, 2024 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 21:44
flyman написав: Успіх написав: Realist написав:
Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
А за що/за які такі заслуги нас мають прийняти в клуб джентльменів?
Рабів до раю не пускають!©
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Додано: Вів 24 гру, 2024 22:12
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
Після війни зроблять з них "простий папір"?))
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
А за що/за які такі заслуги нас мають прийняти в клуб джентльменів?
Рабів до раю не пускають!©
так то ж про клюб, а не про рай
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flyman
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Додано: Вів 24 гру, 2024 23:27
не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700
млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд
й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45
.
бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232
ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати
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Shaman
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Додано: Сер 25 гру, 2024 01:15
flyman написав: Успіх написав: Realist написав:
Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є
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Додано: Сер 25 гру, 2024 01:18
Shaman написав:
не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700
млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд
й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45
.
бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232
ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати
Ви пане, ще даних за вчора не бачили, якою ціною загнали бакс під 42, рекорд може бути побитий!
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Додано: Сер 25 гру, 2024 08:04
Успіх Привіт дружище,дуже радий ,що ти з нами,нехай боженька захищає тебе і твою родину.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 08:05
Успіх Привіт дружище,дуже радий,що ти з нами,нехай боженька захищає тебе і твою родину.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 09:34
Успіх написав:
..,ред.
А накуй той ексклюзив? Бачу нах нікому не треба...
Батькам зателефонуй, привітай з Різдвом. Вони тебе похвалять.
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