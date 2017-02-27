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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11744117451174611747
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 10:03

  Visky написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Після війни зроблять з них "простий папір"?))

От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100? ;)

питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є

цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.

я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей :D
Shaman
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