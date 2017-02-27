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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2024 10:03
Visky написав: flyman написав: Успіх написав:
Після війни зроблять з них "простий папір"?))
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є
цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.
я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей
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Shaman
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Додано: Сер 25 гру, 2024 10:23
Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 25 гру, 2024 11:09
Дюрі-бачі написав:Shaman
А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 25 гру, 2024 11:49
Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав:Shaman
А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.
Франция, Германия тоже большие страны по площади и населению в Европе.
Правда, не бедные...
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