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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11744117451174611747
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 10:03

  Visky написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Після війни зроблять з них "простий папір"?))

От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100? ;)

питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є

цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.

я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 10:23

Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:09

  Дюрі-бачі написав:Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.

Франция, Германия тоже большие страны по площади и населению в Европе.
Правда, не бедные...
Victor8
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