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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 гру, 2024 23:27
не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700
млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд
й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45
.
бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232
ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати
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Shaman
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Додано: Сер 25 гру, 2024 01:15
flyman написав: Успіх написав: Realist написав:
Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є
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Додано: Сер 25 гру, 2024 01:18
Shaman написав:
не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700
млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд
й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45
.
бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232
ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати
Ви пане, ще даних за вчора не бачили, якою ціною загнали бакс під 42, рекорд може бути побитий!
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Додано: Сер 25 гру, 2024 08:04
Успіх Привіт дружище,дуже радий ,що ти з нами,нехай боженька захищає тебе і твою родину.
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shatenerbi
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Додано: Сер 25 гру, 2024 10:03
Visky написав: flyman написав: Успіх написав:
Після війни зроблять з них "простий папір"?))
От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100?
питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є
цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.
я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей
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Shaman
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Додано: Сер 25 гру, 2024 10:23
Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 25 гру, 2024 11:56
shatenerbi написав:Успіх
Привіт дружище,дуже радий ,що ти з нами,нехай боженька захищає тебе і твою родину.
Дякую!
Навзаєм!👍
Вітаю з Різдвом!
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:03
Успіх написав:
Рабів до раю не пускають!©
саме для рабів і була задумана нова релігія Християнство(хто в стародавньому Римі були християне, кого згодовували львам в амфітеатрах, хоч це може бути теж вигадкою релігійних керівників, про перших святих мечеників Риму)
тому існує версія, що саме в Римі зародилось християнство, а Ерусалим? це легенда, бо
в Ерусалимі була типова іудейська секта(про яку не було відомо за межами великого міста), а саме апостол Павел зробив християнство релігією римської імперії
Галатів 3:28
Немає юдея, ні грека; немає ані раба, ані вільного; немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі — одно.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:10
Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав:Shaman
А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.
Ну луганщина і донетчина майже під єс, правда ж?)
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Додано: Сер 25 гру, 2024 12:15
Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав:Shaman
А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.
новий план Маршала
-Европа від нього виграла і чи програла? чи як би не намагався
ссср догнати перегнати, але рівень життя навіть поза межами совка (у странах Варшавського блоку) не дотягував значно до рівня країн (на яких був застосован план Маршала )
Джордж Маршалл відстоює план економічної допомоги Європі перед комітетом у Конгрессі, 1948 рік. Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Західна Німеччина.
якщо в 60ті роки СССР в побутовому плані не дуже відставав (тільки у 2-2,5 рази по кувельний спроможності громадян), то з кожним роком прірва збільшувалась
тому приклад Югославії -не доречний, колишня Югославія-це міні ссср, створена Тито (за підтримкою сталіна, але вони при побудові комунизму вибрали інший шлях), і ніхто Югославію не розвалював зовні, народам набридло жити під керівництвом сербів (бо у всіх республіках на постах місцевих органів влади -поліція, безпека (Управління державної безпеки (сербохорв. Управа државне безбедности
/Uprava državne bezbednosti) знаходились переважно серби.
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