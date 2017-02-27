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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11744117451174611747>
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 23:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700 млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд 8)

й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45.

бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232 ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 01:15

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Realist написав:Проблему із облігаціями будуть вирішувати тоді коли вирішать проблему із війною.
Після війни зроблять з них "простий папір"?))

От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100? ;)

питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 01:18

  Shaman написав:не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700 млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд 8)

й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45.

бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232 ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати 8)

Ви пане, ще даних за вчора не бачили, якою ціною загнали бакс під 42, рекорд може бути побитий!
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 08:04

Успіх Привіт дружище,дуже радий ,що ти з нами,нехай боженька захищає тебе і твою родину.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 10:03

  Visky написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Після війни зроблять з них "простий папір"?))

От цікаво, скільки тут людей думає, що після війни курс долара впродовж року(двох?) - НЕ перетне позначки 50?
А 60?
А 100? ;)

питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є

цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.

я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 10:23

Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:56

Всім спокійного Різдва!

  shatenerbi написав:Успіх Привіт дружище,дуже радий ,що ти з нами,нехай боженька захищає тебе і твою родину.

Дякую!
Навзаєм!👍


Вітаю з Різдвом!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Рабів до раю не пускають!©


саме для рабів і була задумана нова релігія Християнство(хто в стародавньому Римі були християне, кого згодовували львам в амфітеатрах, хоч це може бути теж вигадкою релігійних керівників, про перших святих мечеників Риму)

тому існує версія, що саме в Римі зародилось християнство, а Ерусалим? це легенда, бо
в Ерусалимі була типова іудейська секта(про яку не було відомо за межами великого міста), а саме апостол Павел зробив християнство релігією римської імперії

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Немає юдея, ні грека; немає ані раба, ані вільного; немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі — одно.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:10

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.

Ну луганщина і донетчина майже під єс, правда ж?)
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:15

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.


новий план Маршала-Европа від нього виграла і чи програла? чи як би не намагався
ссср догнати перегнати, але рівень життя навіть поза межами совка (у странах Варшавського блоку) не дотягував значно до рівня країн (на яких був застосован план Маршала )

Джордж Маршалл відстоює план економічної допомоги Європі перед комітетом у Конгрессі, 1948 рік. Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Західна Німеччина.


якщо в 60ті роки СССР в побутовому плані не дуже відставав (тільки у 2-2,5 рази по кувельний спроможності громадян), то з кожним роком прірва збільшувалась

тому приклад Югославії -не доречний, колишня Югославія-це міні ссср, створена Тито (за підтримкою сталіна, але вони при побудові комунизму вибрали інший шлях), і ніхто Югославію не розвалював зовні, народам набридло жити під керівництвом сербів (бо у всіх республіках на постах місцевих органів влади -поліція, безпека (Управління державної безпеки (сербохорв. Управа државне безбедности/Uprava državne bezbednosti) знаходились переважно серби.
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