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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11744117451174611747
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:57

  Visky написав:
  Shaman написав:не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700 млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд 8)

й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45.

бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232 ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати 8)

Ви пане, ще даних за вчора не бачили, якою ціною загнали бакс під 42, рекорд може бути побитий!

вчора інтервенції були меншими, але теж чималими - десь 470-480 млн дол. гадаю, пік витрат вже пройдено...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:17

  Миша-клиент написав:27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).

Закупив собі пару тисяч на депозит. Не думав, що клуб 200 знову буде актуальним...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:23

  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.

Ну луганщина і донетчина майже під єс, правда ж?)

Эти регионы под влияние раши, как и планировались. Югославия - Сербия под чьё влияние ушло?. А Хорватия?. Здесь та же схема будет, но более усоверш. Подумайте для чего срочно кинули офиц. давойное гражданство, когда у многих в Западных регионах Украины лежали в сундуках паспорта др.стран. Теперь их и прятать не надо и можно вспомнить 17-20века из истории кому и что принадл. из террит.. Достаточно потом провести референдумы...или какие то др.мероприятия по этим вопросам. Возможна спецом и накаляется ситуация с венграми и словаками. А нам втирают про газ и нефть и трубы. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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