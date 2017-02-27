Shaman написав:не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700 млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд
й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45.
бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232 ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати
Ви пане, ще даних за вчора не бачили, якою ціною загнали бакс під 42, рекорд може бути побитий!
вчора інтервенції були меншими, але теж чималими - десь 470-480 млн дол. гадаю, пік витрат вже пройдено...
Дюрі-бачі написав:Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту, Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.
Ну луганщина і донетчина майже під єс, правда ж?)
Эти регионы под влияние раши, как и планировались. Сербия под чьё влияние ушло?. А Хорватия?. Здесь та же схема будет, но более усоверш., не бывает одинаковых схем, но бывает близкое сходство. Подумайте для чего срочно кинули офиц. давойное гражданство, когда у многих в Западных регионах Украины лежали спрятаны в сундуках паспорта др.стран. Теперь их и прятать не надо и можно вспомнить 17-20века из истории кому и что принадл. из террит.. Достаточно потом провести референдумы...или какие то др.мероприятия по этим вопросам и .... Возможна спецом и накаляется ситуация с венграми и словаками. А нам втирают про газ и нефть и трубы.
Игорь Алексеевич написав:Главное, что бы райф потом вам их без головняка фина вернул. Брать они любители, но отдавать потом у них возникают вопросы откуда дровишки и проверки доков по неск. месяцев.
Я в них щосмісяця купую по 50 майже рік, поки все ок.
Читайте ветки на минфине, там тоже покупали ежем. по 50 тыс. и потом хлопушка. Я тоже покупал несколько раз, и потом на 4 раз - откуда дровишки. Доки рассматривали 2 недели и требовавли ещё дополнительные Скинул им офиц доки на неск.млн.грн. Дайте ещё.... Почитал на мин.фине, что так будут гонять му...му...неск. мес. и закрыл счета. И таких ситуаций море на минфине описывают клиенты.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 25 гру, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.