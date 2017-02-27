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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11745117461174711748>
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 12:57

  Visky написав:
  Shaman написав:не пишемо найцікавіше - інтервенція за 23 грудня склали близько 700 млн дол (якщо не косякнули в звіті). оце так рекорд 8)

й такими темпами гадаю, коли в січні вже не буде таких вливань з бюджету, курс напевне трохи припаде - але трохи. а далі все одно вгору. треба оцінити, на якому рівні курс може зупинитися - але у будь якому разі - не менше 45.

бюджет до речі вже влив в банківську систему в грудні 232 ярди грн - хтось вирішив себе ні в чому не обмежувати 8)

Ви пане, ще даних за вчора не бачили, якою ціною загнали бакс під 42, рекорд може бути побитий!

вчора інтервенції були меншими, але теж чималими - десь 470-480 млн дол. гадаю, пік витрат вже пройдено...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:17

  Миша-клиент написав:27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).

Закупив собі пару тисяч на депозит. Не думав, що клуб 200 знову буде актуальним...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:23

  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman А Греків то прийняли, хоч вони теж не відповідали, і перехід на Євро врятував їх народ від дефолту в 2008...
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.

Ну луганщина і донетчина майже під єс, правда ж?)

Эти регионы под влияние раши, как и планировались. Сербия под чьё влияние ушло?. А Хорватия?. Здесь та же схема будет, но более усоверш., не бывает одинаковых схем, но бывает близкое сходство. Подумайте для чего срочно кинули офиц. давойное гражданство, когда у многих в Западных регионах Украины лежали спрятаны в сундуках паспорта др.стран. Теперь их и прятать не надо и можно вспомнить 17-20века из истории кому и что принадл. из террит.. Достаточно потом провести референдумы...или какие то др.мероприятия по этим вопросам и .... Возможна спецом и накаляется ситуация с венграми и словаками. А нам втирают про газ и нефть и трубы. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:26

Игорь Алексеевич


А нам втирают про газ и нефть и трубы. :roll:


Так ви і «втіраєте» через пост, що справа в «газє, нефті , трубах і другіх ресурсах».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:28

  Дюрі-бачі написав:
  Миша-клиент написав:27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).

Закупив собі пару тисяч на депозит. Не думав, що клуб 200 знову буде актуальним...
Главное, что бы райф потом вам их без головняка фина вернул. Брать они любители, но отдавать потом у них возникают вопросы откуда дровишки и проверки доков по неск. месяцев.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Главное, что бы райф потом вам их без головняка фина вернул. Брать они любители, но отдавать потом у них возникают вопросы откуда дровишки и проверки доков по неск. месяцев.

Я в них щосмісяця купую по 50 майже рік, поки все ок.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:30

  Hotab написав:Игорь Алексеевич


А нам втирают про газ и нефть и трубы. :roll:


Так ви і «втіраєте» через пост, що справа в «газє, нефті , трубах і другіх ресурсах».

Давно знатока всех веток не было)). Не зря говорили раньше, что военные...т....)) :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:32

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Главное, что бы райф потом вам их без головняка фина вернул. Брать они любители, но отдавать потом у них возникают вопросы откуда дровишки и проверки доков по неск. месяцев.

Я в них щосмісяця купую по 50 майже рік, поки все ок.
Читайте ветки на минфине, там тоже покупали ежем. по 50 тыс. и потом хлопушка. Я тоже покупал несколько раз, и потом на 4 раз - откуда дровишки. :roll:
Доки рассматривали 2 недели и требовавли ещё дополнительные Скинул им офиц доки на неск.млн.грн. Дайте ещё.... Почитал на мин.фине, что так будут гонять му...му...неск. мес. и закрыл счета. И таких ситуаций море на минфине описывают клиенты.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 25 гру, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 13:33

Игорь Алексеевич

Давно знатока всех веток не было))


Ти як отой оптиміст (чи песиміст).
У песиміста давно не було сексу. А у оптиміста був. Але давно.

Ти десь непритомний лежав, що у тебе чогось там давно було чи не було?


потом на 4 раз - откуда дровишки. :roll:


Так треба мати законні «дровішкі». А не «щипати» в тролейбусах і трамваях))
Тоді і не буде проблем.і з сумами більше 50 кгрн
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 гру, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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