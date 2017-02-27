RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11745117461174711748
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

juristkostya написав:
  Миша-клиент написав:27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
звучит привлекательно, но по сути ни о чём: стандартно Райф продаёт на 10-12 коп дороже межбанка, а в такие акционные дни - примерно на 5 коп дороже. Это как-то отменяет рост на 70 копеек за этот месяц? Да никак
Самі собі протирічете) і райф видає в касі нові купюри
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 473
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:03

  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.

Ну луганщина і донетчина майже під єс, правда ж?)

Эти регионы под влияние раши, как и планировались. Сербия под чьё влияние ушло?. А Хорватия?. Здесь та же схема будет, но более усоверш., не бывает одинаковых схем, но бывает близкое сходство. Подумайте для чего срочно кинули офиц. давойное гражданство, когда у многих в Западных регионах Украины лежали спрятаны в сундуках паспорта др.стран. Теперь их и прятать не надо и можно вспомнить 17-20века из истории кому и что принадл. из террит.. Достаточно потом провести референдумы...или какие то др.мероприятия по этим вопросам и .... Возможна спецом и накаляется ситуация с венграми и словаками. А нам втирают про газ и нефть и трубы. :roll:

а можна оце в розділ Маячня? може Божевільна...

курс по 37 це була розминка, а клініка вже зараз... ще й на Валютній гілці...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7658
З нами з: 29.09.19
Подякував: 702 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:06

  Дюрі-бачі написав:
  Миша-клиент написав:27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).

Закупив собі пару тисяч на депозит. Не думав, що клуб 200 знову буде актуальним...

Поділіться де?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 31.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11745117461174711748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 205, 206, 207
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2067 13357491
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2024 12:05
Успіх
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3509, 3510, 3511
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35102 37285963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2024 20:55
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23259854
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.