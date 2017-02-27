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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2024 14:54
juristkostya написав: Миша-клиент написав:
27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
звучит привлекательно, но по сути ни о чём: стандартно Райф продаёт на 10-12 коп дороже межбанка, а в такие акционные дни - примерно на 5 коп дороже. Это как-то отменяет рост на 70 копеек за этот месяц? Да никак
Самі собі протирічете) і райф видає в касі нові купюри
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Додано: Сер 25 гру, 2024 15:03
Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав: Игорь Алексеевич написав:
Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.
Ну луганщина і донетчина майже під єс, правда ж?)
Эти регионы под влияние раши, как и планировались. Сербия под чьё влияние ушло?. А Хорватия?. Здесь та же схема будет, но более усоверш., не бывает одинаковых схем, но бывает близкое сходство. Подумайте для чего срочно кинули офиц. давойное гражданство, когда у многих в Западных регионах Украины лежали спрятаны в сундуках паспорта др.стран. Теперь их и прятать не надо и можно вспомнить 17-20века из истории кому и что принадл. из террит.. Достаточно потом провести референдумы...или какие то др.мероприятия по этим вопросам и .... Возможна спецом и накаляется ситуация с венграми и словаками. А нам втирают про газ и нефть и трубы.
а можна оце в розділ Маячня
? може Божевільна
...
курс по 37 це була розминка, а клініка вже зараз... ще й на Валютній гілці...
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Додано: Сер 25 гру, 2024 15:06
Дюрі-бачі написав: Миша-клиент написав:
27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
Закупив собі пару тисяч на депозит. Не думав, що клуб 200 знову буде актуальним...
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