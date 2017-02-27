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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11745117461174711748
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 14:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

juristkostya написав:
  Миша-клиент написав:27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
звучит привлекательно, но по сути ни о чём: стандартно Райф продаёт на 10-12 коп дороже межбанка, а в такие акционные дни - примерно на 5 коп дороже. Это как-то отменяет рост на 70 копеек за этот месяц? Да никак
Самі собі протирічете) і райф видає в касі нові купюри
lamal
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:03

  Игорь Алексеевич написав:
  cherchiltank написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нас приймут в НАТО, когда раздеребанят Украину на части. Типа по Югосл. варианту,
Западу ещё до войны не нужна была в центре Европы самая большая страна по террит. и населению, но нищая. Теперь есть возможность всё поделить на сферы влияния стран ЕС каждой области Украины.

Ну луганщина і донетчина майже під єс, правда ж?)

Эти регионы под влияние раши, как и планировались. Сербия под чьё влияние ушло?. А Хорватия?. Здесь та же схема будет, но более усоверш., не бывает одинаковых схем, но бывает близкое сходство. Подумайте для чего срочно кинули офиц. давойное гражданство, когда у многих в Западных регионах Украины лежали спрятаны в сундуках паспорта др.стран. Теперь их и прятать не надо и можно вспомнить 17-20века из истории кому и что принадл. из террит.. Достаточно потом провести референдумы...или какие то др.мероприятия по этим вопросам и .... Возможна спецом и накаляется ситуация с венграми и словаками. А нам втирают про газ и нефть и трубы. :roll:

а можна оце в розділ Маячня? може Божевільна...

курс по 37 це була розминка, а клініка вже зараз... ще й на Валютній гілці...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:06

  Дюрі-бачі написав:
  Миша-клиент написав:27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).

Закупив собі пару тисяч на депозит. Не думав, що клуб 200 знову буде актуальним...

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valya
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 17:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ще й ви тут жартували наді мною, що я переіыряю доларові купюри на дотримання доустимих відхилень геометричних розмірів.
А ось і дарма.
І взагалі паперові долари це багато клопоту (Шщоб жирних плям чи цятячок не було в ульта і інфорчевоному спектрі і багато чого іншого.
А ви що купляєте із стейбкоїнів?
Yuri_61
 
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  #<1 ... 11745117461174711748
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