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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2024 15:03
курс по 37 це була розминка, а клініка вже зараз... ще й на Валютній гілці...
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Shaman
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Додано: Сер 25 гру, 2024 15:06
Дюрі-бачі написав: Миша-клиент написав:
27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
Закупив собі пару тисяч на депозит. Не думав, що клуб 200 знову буде актуальним...
Поділіться де?
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valya
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Додано: Сер 25 гру, 2024 17:17
ще й ви тут жартували наді мною, що я переіыряю доларові купюри на дотримання доустимих відхилень геометричних розмірів.
А ось і дарма.
І взагалі паперові долари це багато клопоту (Шщоб жирних плям чи цятячок не було в ульта і інфорчевоному спектрі і багато чого іншого.
А ви що купляєте із стейбкоїнів?
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Yuri_61
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:48
У понеділок 30 грудня:
усі системи НБУ працюють у звичайному режимі;
платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 13:00;
розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою та НБУ в національній валюті проводяться до 16:00.
У вівторок і середу 31 грудня та 1 січня:
усі системи НБУ, СЕП і банківська система працюють як зазвичай;
через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби.
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 25 гру, 2024 19:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:55
Дюрі-бачі написав: Миша-клиент написав:
27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
Закупив собі пару тисяч на депозит. Не думав, що клуб 200 знову буде актуальним...
в Райфі? бо на ринку є більш цікаві пропозиції: МТБ, Південний, Укрєксим, Укргаз
стосовно синіх нових мій рейтинг:
1. Райф
2.Південий
3.Укргаз
4.Укрєксим
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:09
juristkostya написав: Миша-клиент написав:
27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
звучит привлекательно, но по сути ни о чём: стандартно Райф продаёт на 10-12 коп дороже межбанка, а в такие акционные дни - примерно на 5 коп дороже. Это как-то отменяет рост на 70 копеек за этот месяц? Да никак
меня просили ЗАБЛАГОВРЕМЕННО делиться этой инфой - я и делюсь!
дело каждого - покупать по акции на 3-х мес. депозит и/или на текущий счет с правом снятия наличными под заказ через несколько дней (и когда именно в этот день, с учетом возможного колебания курса в течение дня), ИЛИ - проигнорить вообще.
А курс на межбанке - в ведении НБУ.
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Миша-клиент
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:16
https://news.finance.ua/ua/u-yakyh-maha ... epidtrymky
У яких магазинах можна розрахуватися грошима «Зимової єПідтримки»
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 25 гру, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:23
lamal написав:
Самі собі протирічете) і райф видає в касі нові купюри
по предзамовленню в 95% так, нові купюри
минулого року два-три рази купував без предзамовлення - одного разу дали зелені (в нормальному стані), а іншого пачку 50ків (правда нових), на опті 50кі не дуже беруть хоч банкноти одної серії від 1-100
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Додано: Сер 25 гру, 2024 19:24
prodigy написав: Дюрі-бачі написав: Миша-клиент написав:
27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
Закупив собі пару тисяч на депозит. Не думав, що клуб 200 знову буде актуальним...
в Райфі? бо на ринку є більш цікаві пропозиції: МТБ, Південний, Укрєксим, Укргаз
стосовно синіх нових мій рейтинг:
1. Райф
2.Південий
3.Укргаз
4.Укрєксим
Но все равно в Вашем списке "Райфф" - на первом месте. Да и чтобы "играться" с курсами в том или ином банке из Вашего списка - нужно заблаговременно открыть в них счета и успеть перебросить в нужный гривну (НЕ факт, что БЕЗ комиссии и что она НЕ "зависнет" где-то по пути), да еще и ублажив подтверждающими документами местный финмон.
В каком-то банке мне сказали, что я могу через них купить валюту на межбанке, заблаговременно оформив заявку и уплатив им комиссию. На мой вопрос, а по какому курсу (мол, я же - не "юрик"?!) - в банке ответили, мол, по тому, какой сложится на межбанке ПЛЮС их комиссия (хотя курс - не стабилен в течение дня)...
ПОЭТОМУ, зная курс продажи валюты "Райфф"-ом (и понимая, что и банк хочет заложить в курс продажи "свой интерес") - принимаю решение С УЧЕТОМ своих планов и ресурсов, покупать валюту, ИЛИ - спасовать.
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