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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 08:08
Shaman написав: Visky написав: flyman написав:
питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є
цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.
я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей
Ви пане, певно, віруючий ідеаліст, якщо не шуткуєте. Я все ж вважаю, що переважна частина керівництва західних країн циніки і от як раз вони брешуть (а інакше й не стали б керівниками тай взагалі політиками), відмазуються "критеріями", а Україну весь час використовують в своїх інтересах. Деякі навіть пролітаючих над ними ракет і дронів "не помічають"
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:13
Миша-клиент написав: juristkostya написав: Миша-клиент написав:
27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
звучит привлекательно, но по сути ни о чём: стандартно Райф продаёт на 10-12 коп дороже межбанка, а в такие акционные дни - примерно на 5 коп дороже. Это как-то отменяет рост на 70 копеек за этот месяц? Да никак
меня просили ЗАБЛАГОВРЕМЕННО делиться этой инфой - я и делюсь!
дело каждого - покупать по акции на 3-х мес. депозит и/или на текущий счет с правом снятия наличными под заказ через несколько дней (и когда именно в этот день, с учетом возможного колебания курса в течение дня), ИЛИ - проигнорить вообще.
А курс на межбанке - в ведении НБУ.
понятно, что курс межбанка не Райф устанавливает. Речь шла о том, что на фоне курса 42 грн специально отлавливать момент, когда банк уменьшил свою комиссию на 5 копеек...
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:41
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greenozon
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:42
prodigy написав:
на ринку є більш цікаві пропозиції: МТБ, Південний, Укрєксим, Укргаз
стосовно синіх нових мій рейтинг:
1. Райф
2.Південий
3.Укргаз
4.Укрєксим
вихід валют з Ексім без коміс лише через депо - це обмеження не змінили?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:18
Миша-клиент написав:
В каком-то банке мне сказали, что я могу через них купить валюту на межбанке, заблаговременно оформив заявку и уплатив им комиссию. На мой вопрос, а по какому курсу (мол, я же - не "юрик"?!) - в банке ответили, мол, по тому, какой сложится на межбанке ПЛЮС их комиссия (хотя курс - не стабилен в течение дня)...
ПОЭТОМУ, зная курс продажи валюты "Райфф"-ом (и понимая, что и банк хочет заложить в курс продажи "свой интерес
") - принимаю решение С УЧЕТОМ
своих планов и ресурсов, покупать валюту, ИЛИ - спасовать.
слегка напомнило
...Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год! Мы перевезли по маршруту винный склад - винный магазин сорок пять тысяч восемь миллионов триста шестьдесят четыре и шесть десятых литра крепких, крепленых и слегка разбавленных изделий.
Водители Ларионов и Кутько обещали сэкономить тонно-километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов.
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flysoulfly
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:48
greenozon
Дякую, що звернули увагу🤝 Передали у відповідний відділ.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:00
Глобус продає в додатку через валютообмін "50к" $ по 41,87 - це практично по міжбанку, Є - 43,59, якщо комусь треба
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Visky
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