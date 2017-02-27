RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11746117471174811749
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 08:08

  Shaman написав:
  Visky написав:
  flyman написав:питання в іншому, приймуть нас в "клуб джентельменів" чи так і будем "хвортеця"
Риторичне питання, бо відповідь очевидна. Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є

цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.

я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей :D

Ви пане, певно, віруючий ідеаліст, якщо не шуткуєте. Я все ж вважаю, що переважна частина керівництва західних країн циніки і от як раз вони брешуть (а інакше й не стали б керівниками тай взагалі політиками), відмазуються "критеріями", а Україну весь час використовують в своїх інтересах. Деякі навіть пролітаючих над ними ракет і дронів "не помічають"
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 27.04.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:13

  Миша-клиент написав:
juristkostya написав:
  Миша-клиент написав:27-го грудня Райф обіцяє курсопад (при купівлі на сумму до 50 тис. грн. на валютний рахунок ТА до 200 тис. грн. - на 3-х-міс. депозит).
звучит привлекательно, но по сути ни о чём: стандартно Райф продаёт на 10-12 коп дороже межбанка, а в такие акционные дни - примерно на 5 коп дороже. Это как-то отменяет рост на 70 копеек за этот месяц? Да никак


меня просили ЗАБЛАГОВРЕМЕННО делиться этой инфой - я и делюсь!

дело каждого - покупать по акции на 3-х мес. депозит и/или на текущий счет с правом снятия наличными под заказ через несколько дней (и когда именно в этот день, с учетом возможного колебания курса в течение дня), ИЛИ - проигнорить вообще.

А курс на межбанке - в ведении НБУ.
понятно, что курс межбанка не Райф устанавливает. Речь шла о том, что на фоне курса 42 грн специально отлавливать момент, когда банк уменьшил свою комиссию на 5 копеек...
juristkostya
 
Повідомлень: 5522
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:41

хто тут просив 36.6 ?
ОТРИМАЙТЕ ЩЕ КРАЩЕ!

Зображення


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/
greenozon
 
Повідомлень: 16783
З нами з: 01.06.14
Подякував: 494 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:42

  prodigy написав:на ринку є більш цікаві пропозиції: МТБ, Південний, Укрєксим, Укргаз
стосовно синіх нових мій рейтинг:
1. Райф
2.Південий
3.Укргаз
4.Укрєксим

вихід валют з Ексім без коміс лише через депо - це обмеження не змінили?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5662
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1802 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:18

  Миша-клиент написав:
В каком-то банке мне сказали, что я могу через них купить валюту на межбанке, заблаговременно оформив заявку и уплатив им комиссию. На мой вопрос, а по какому курсу (мол, я же - не "юрик"?!) - в банке ответили, мол, по тому, какой сложится на межбанке ПЛЮС их комиссия (хотя курс - не стабилен в течение дня)...

ПОЭТОМУ, зная курс продажи валюты "Райфф"-ом (и понимая, что и банк хочет заложить в курс продажи "свой интерес") - принимаю решение С УЧЕТОМ своих планов и ресурсов, покупать валюту, ИЛИ - спасовать.

:) слегка напомнило
...Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год! Мы перевезли по маршруту винный склад - винный магазин сорок пять тысяч восемь миллионов триста шестьдесят четыре и шесть десятых литра крепких, крепленых и слегка разбавленных изделий.
Водители Ларионов и Кутько обещали сэкономить тонно-километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов.
©
flysoulfly
 
Повідомлень: 5662
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1802 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:48

greenozon
Дякую, що звернули увагу🤝 Передали у відповідний відділ.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6225
З нами з: 25.01.06
Подякував: 72 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:00

Глобус продає в додатку через валютообмін "50к" $ по 41,87 - це практично по міжбанку, Є - 43,59, якщо комусь треба
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 27.04.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:18

  greenozon написав:хто тут просив 36.6 ?
ОТРИМАЙТЕ ЩЕ КРАЩЕ!

Зображення


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/


по ссылке между 10:14 и 10:30 курс упал вообще в ноль и отыграл до первоначального уровня!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 718
З нами з: 02.11.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11746117471174811749
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3509, 3510, 3511
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35105 37289665
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2024 17:23
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 205, 206, 207
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2067 13358063
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2024 12:05
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23262976
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13315)
26.12.2024 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.