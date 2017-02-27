Сибарит написав:Yuri_61 написав:Не розумію, чк можна довіряти банківській системі під час війні.
Які депозити?!!!
Які ОВДП?
Тільки злитки золота разної ваги.
Або золоті монети.
Поцікавтесь історією воюючих країн і про курси національних валют під час війни.
це, що зараз курс збільшився з 27,0 до 41,98 це, якщо хочете, диво, що зараз не 100 грн за 1 долар
А паникеров во время войны всегда было принято расстреливать.
З ближчого та звичного для менталу.
Як свідчать дані у системі ProZorro, Дніпровська РДА закупила для бомбосховищ 306 барабанів вартістю від 1900 до 3960 гривень за один на загальну суму майже 900 тис. грн. грн.
Також Дніпровська районна держадміністрація закупила конструктори більш як на 900 тисяч гривень. Набори були придбані для гри та навчання у укриттях під час повітряних тривог.
А чиновники одного із навчальних закладів Дніпровського району Києва закупили для укриттів електричні овочерізки на 130 тис. грн., електричну сковороду за 720 тис. грн. грн та пароварку майже за 500 тис. грн. грн.
19 червня кияни дізналися про скандальний тендер на закупівлю піску для семи міських пляжів на 6,5 млн. грн.
Зазначимо, що через воєнний стан офіційно пляжі міста закриті.
Бориспіль. Там вирішили витратити майже 52 млн. на прибирання закритого аеропорту і 5 млн. - на будівництво великого флагштока.
Рівненська атомна станція оголошувала тендер на закупівлю пива. Для АЕС планували закупити 812 пляшок пива різних сортів, на що планувалося витратити майже 20 тисяч. гривень.
На Волині скандал довкола стадіону. На його ремонт влада містечка Ківерці вирішила виділити 145 мільйонів гривень. Про це стало відомо з двох тендерів, які оприлюднили у системі закупівель «Прозоро».
28 червня, суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, якого підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Головка взяли під варту на 60 діб із правом внесення застави.
Сільки ще крастимуть під час війни...