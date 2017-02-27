Yuri_61 написав:
Не розумію, чк можна довіряти банківській системі під час війні.
Які депозити?!!!
Які ОВДП?
Тільки злитки золота разної ваги.
Або золоті монети.
Поцікавтесь історією воюючих країн і про курси національних валют під час війни.
це, що зараз курс збільшився з 27,0 до 41,98 це, якщо хочете, диво, що зараз не 100 грн за 1 долар.
Ось дані про зміну курсів національних валют щодо долара США в умовах воєнних конфліктів чи економічної кризи для 20 країн (всі претензії щодо можливих неточностей висувайте розробникам чату gpt3.5)
1. Афганістан (Війна з талібами, 2001-2021):
- Початок: 43 AFN/USD (2001 рік).
- Кінець: 90 AFN/USD (2021 рік).
- Девальвація: у 2,1 рази.
2. Грузія (Російсько-грузинська війна, 2008):
- Початок: 1,5 GEL/USD.
- Кінець: 1,67 GEL/USD.
- Девальвація: у 1,1 рази.
3. Чилі (Чилійська криза, 1973):
- Початок: 39 CLP/USD (1972 рік).
- Кінець: 176 CLP/USD (1973 рік).
- Девальвація: у 4,5 рази.
4. Іран (Ірано-іракська війна, 1980-1988):
- Початок: 70 IRR/USD (1980 рік).
- Кінець: 1 200 IRR/USD (1988 рік).
- Девальвація: у 17,1 разів.
5. Ефіопія (Еритрейсько-ефіопська війна, 1998-2000):
- Початок: 6 ETB/USD.
- Кінець: 8,2 ETB/USD.
- Девальвація: у 1,37 рази.
6. Південний Судан (Громадянська війна, 2013-2018):
- Початок: 4 SSP/USD (2013 рік).
- Кінець: 190 SSP/USD (2018 рік).
- Девальвація: у 47,5 рази.
7. Конго (Друга конголезька війна, 1998-2003):
- Початок: 2,3 CDF/USD (1998 рік).
- Кінець: 450 CDF/USD (2003 рік).
- Девальвація: у 195 разів.
8. Камбоджа (Червоні кхмери, 1975-1979):
- Початок: 3,9 KHR/USD.
- Кінець: понад 50 KHR/USD.
- Девальвація: у 12,8 разів.
9. Сомалі (Громадянська війна, 1991–нині):
- Початок: 5 SOS/USD.
- Кінець (станом на 2023 рік): 36 000 SOS/USD.
- Девальвація: у 7 200 разів.
10. Руанда (Геноцид, 1994):
- Початок: 70 RWF/USD (1993 рік).
- Кінець: 145 RWF/USD (1994 рік).
- Девальвація: у 2,1 рази.
11. Ліван (Економічна криза, 2019–нині):
- Початок: 1 507 LBP/USD (2019 рік).
- Кінець: 85 000 LBP/USD (2023 рік).
- Девальвація: у 56,4 рази.
12. Перу (Війна з маоїстами, 1980-2000):
- Початок: 600 INT/USD (1980 рік).
- Кінець: 3 500 000 INT/USD (1990 рік).
- Девальвація: у 5 833 рази.
13. Арменія (Карабаський конфлікт, 1991-1994):
- Початок: 14 AMD/USD (1993 рік).
- Кінець: 404 AMD/USD (1994 рік).
- Девальвація: у 28,8 разів.
14. Боснія (Боснійська війна, 1992-1995):
- Початок: 1 BAM/USD (1992 рік).
- Кінець: 2,1 BAM/USD (1995 рік).
- Девальвація: у 2,1 рази.
15. Таїланд (Азіатська фінансова криза, 1997):
- Початок: 25 THB/USD.
- Кінець: 56 THB/USD.
- Девальвація: у 2,24 рази.
16. Єгипет (Єгипетська революція, 2011):
- Початок: 5,8 EGP/USD.
- Кінець: 8 EGP/USD.
- Девальвація: у 1,38 рази.
17. В'єтнам (Війна у В'єтнамі, 1955-1975):
- Початок: 35 VND/USD (1955 рік).
- Кінець: 18 000 VND/USD (1975 рік).
- Девальвація: у 514 разів.
18. Індонезія (Азіатська фінансова криза, 1997):
- Початок: 2 400 IDR/USD.
- Кінець: 17 000 IDR/USD.
- Девальвація: у 7,08 рази.
19. Нікарагуа (Революція, 1979-1990):
- Початок: 7 NIO/USD (1979 рік).
- Кінець: 5 500 NIO/USD (1990 рік).
- Девальвація: у 785 разів.
20. Сербія (Югославські війни, 1991-1999):
- Початок: 10 RSD/USD (1991 рік).
- Кінець: 11 000 000 RSD/USD (1994 рік).