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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2024 23:50
Попереду - найцікавіше! Не перемикайтесь!©)))
Цікаво, який з тих 20 варіантів чекає нас?
Чи в нас буде свій варіант - "особливий"
Але, як завжди найцікавіше - в якому році(кварталі року) відбудеться стрибок курсу і в скільки разів?
З яким лагом часу, по завершенні війни, курс зробить ту зе мун?
Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:44
Додано: П'ят 27 гру, 2024 11:58
Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ИМХО. Лаг мінімум в 1 рік після перемоги, максимум - в 2, коли суттєво скоротять іноземну допомогу.
Традиційно курс росте восени.
На ріст в 2 рази ми вже напрацювали (Експорт $38,3 млрд, Імпорт $63,6 ), а якщо керівництво і далі буде таке неадекватне то можуть і до х10 докеруватись.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:24
часові рамки тут другорядні. головне, що буде складатися з балансом валюти.
військову допомогу скоротять, але можуть надавати допомогу на відновлення. потенційна проблема виникне, коли доведеться повертати більше валюти, ніж буде надходження - повертати кредити (а їх теж можна перекредитувати) та й торговий дефіцит зменшиться, але ще залишиться.
й ще є нюанс - крім дефіциту валюту має бути такий фактор, як емісія. бо без емісії валютні інтервенції дуже сильно скоротять наявність гривні, й нема за що буде купувати валюту й тому, якщо влада скоротить дефіцит бюджету - то ще теж можна триматися
оця ваша оцінка 2-3 - вона перебільшена, це ви просто так кажете, без підстав
тому слідкуємо за показниками фінансового сектору - гадаю девал можна буде передбачити
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