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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 гру, 2024 23:50
Попереду - найцікавіше! Не перемикайтесь!©)))
Цікаво, який з тих 20 варіантів чекає нас?
Чи в нас буде свій варіант - "особливий"
Але, як завжди найцікавіше - в якому році(кварталі року) відбудеться стрибок курсу і в скільки разів?
З яким лагом часу, по завершенні війни, курс зробить ту зе мун?
Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:44
Додано: П'ят 27 гру, 2024 11:58
Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ИМХО. Лаг мінімум в 1 рік після перемоги, максимум - в 2, коли суттєво скоротять іноземну допомогу.
Традиційно курс росте восени.
На ріст в 2 рази ми вже напрацювали (Експорт $38,3 млрд, Імпорт $63,6 ), а якщо керівництво і далі буде таке неадекватне то можуть і до х10 докеруватись.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:24
часові рамки тут другорядні. головне, що буде складатися з балансом валюти.
військову допомогу скоротять, але можуть надавати допомогу на відновлення. потенційна проблема виникне, коли доведеться повертати більше валюти, ніж буде надходження - повертати кредити (а їх теж можна перекредитувати) та й торговий дефіцит зменшиться, але ще залишиться.
й ще є нюанс - крім дефіциту валюту має бути такий фактор, як емісія. бо без емісії валютні інтервенції дуже сильно скоротять наявність гривні, й нема за що буде купувати валюту й тому, якщо влада скоротить дефіцит бюджету - то ще теж можна триматися
оця ваша оцінка 2-3 - вона перебільшена, це ви просто так кажете, без підстав
тому слідкуємо за показниками фінансового сектору - гадаю девал можна буде передбачити
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:21
Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?
Что-то знают (с)
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В бюджеті 3,94 трлн, дефіцит 1.64 трлн.
Експорт $38,3 млрд, Імпорт $63,6, дефіцит 25,3
Відповідно для балансування торгівельного балансу потрібен ріст курсу в 1,28 разів (42->54), а щоб перекрити дефіцит бюджету потрібен ріст курсу ще на 40 грн., якщо б міжнародна допомога була нульова, але при половині поточної (20 млрд $) допомоги достатньо росту на 25 грн, от і отримуємо вже обґрунтований курс під 80 грн, а ми ще не врахували негативний вплив підвищення податків і підвищення соціальних витрат на героїв війни та їх родини.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:49
а что смущает?
В декабре 22г нал доллар был порядка 40,5.
Доходность грн-ОВДП за эти 2 года никак не ниже 38%, то есть, любой курс ниже 55,9 выгоден. А средний нал курс этого декабря около 42 - просто подарок.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:00
два нюанси
перший - найбільший портфель ОВДП - у держбанків, найменший - у закордонних банків. тобто частково купівля йде примусово. не здивуюсь, якщо серед покупців ОВДП є держкомпанії.
другий - за рахунок чого банку купують ОВДП? за рахунок гривневих коштів на рахунках. тобто гривню отримають - гривню віддадуть. а різниця відсотків залишиться в банках.
а населенню, якщо тримає кошти в гривнях, то по ОВДП хоч дохід вищий, ніж по рахунках
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