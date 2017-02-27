Не розумію, чк можна довіряти банківській системі під час війні.Які депозити?!!!Які ОВДП?Тільки злитки золота разної ваги.Або золоті монети.Поцікавтесь історією воюючих країн і про курси національних валют під час війни.це, що зараз курс збільшився з 27,0 до 41,98 це, якщо хочете, диво, що зараз не 100 грн за 1 долар.Ось дані про зміну курсів національних валют щодо долара США в умовах воєнних конфліктів чи економічної кризи для 20 країн1. Афганістан (Війна з талібами, 2001-2021):- Початок: 43 AFN/USD (2001 рік).- Кінець: 90 AFN/USD (2021 рік).- Девальвація: у 2,1 рази.2. Грузія (Російсько-грузинська війна, 2008):- Початок: 1,5 GEL/USD.- Кінець: 1,67 GEL/USD.- Девальвація: у 1,1 рази.3. Чилі (Чилійська криза, 1973):- Початок: 39 CLP/USD (1972 рік).- Кінець: 176 CLP/USD (1973 рік).- Девальвація: у 4,5 рази.4. Іран (Ірано-іракська війна, 1980-1988):- Початок: 70 IRR/USD (1980 рік).- Кінець: 1 200 IRR/USD (1988 рік).- Девальвація: у 17,1 разів.5. Ефіопія (Еритрейсько-ефіопська війна, 1998-2000):- Початок: 6 ETB/USD.- Кінець: 8,2 ETB/USD.- Девальвація: у 1,37 рази.6. Південний Судан (Громадянська війна, 2013-2018):- Початок: 4 SSP/USD (2013 рік).- Кінець: 190 SSP/USD (2018 рік).- Девальвація: у 47,5 рази.7. Конго (Друга конголезька війна, 1998-2003):- Початок: 2,3 CDF/USD (1998 рік).- Кінець: 450 CDF/USD (2003 рік).- Девальвація: у 195 разів.8. Камбоджа (Червоні кхмери, 1975-1979):- Початок: 3,9 KHR/USD.- Кінець: понад 50 KHR/USD.- Девальвація: у 12,8 разів.9. Сомалі (Громадянська війна, 1991–нині):- Початок: 5 SOS/USD.- Кінець (станом на 2023 рік): 36 000 SOS/USD.- Девальвація: у 7 200 разів.10. Руанда (Геноцид, 1994):- Початок: 70 RWF/USD (1993 рік).- Кінець: 145 RWF/USD (1994 рік).- Девальвація: у 2,1 рази.11. Ліван (Економічна криза, 2019–нині):- Початок: 1 507 LBP/USD (2019 рік).- Кінець: 85 000 LBP/USD (2023 рік).- Девальвація: у 56,4 рази.12. Перу (Війна з маоїстами, 1980-2000):- Початок: 600 INT/USD (1980 рік).- Кінець: 3 500 000 INT/USD (1990 рік).- Девальвація: у 5 833 рази.13. Арменія (Карабаський конфлікт, 1991-1994):- Початок: 14 AMD/USD (1993 рік).- Кінець: 404 AMD/USD (1994 рік).- Девальвація: у 28,8 разів.14. Боснія (Боснійська війна, 1992-1995):- Початок: 1 BAM/USD (1992 рік).- Кінець: 2,1 BAM/USD (1995 рік).- Девальвація: у 2,1 рази.15. Таїланд (Азіатська фінансова криза, 1997):- Початок: 25 THB/USD.- Кінець: 56 THB/USD.- Девальвація: у 2,24 рази.16. Єгипет (Єгипетська революція, 2011):- Початок: 5,8 EGP/USD.- Кінець: 8 EGP/USD.- Девальвація: у 1,38 рази.17. В'єтнам (Війна у В'єтнамі, 1955-1975):- Початок: 35 VND/USD (1955 рік).- Кінець: 18 000 VND/USD (1975 рік).- Девальвація: у 514 разів.18. Індонезія (Азіатська фінансова криза, 1997):- Початок: 2 400 IDR/USD.- Кінець: 17 000 IDR/USD.- Девальвація: у 7,08 рази.19. Нікарагуа (Революція, 1979-1990):- Початок: 7 NIO/USD (1979 рік).- Кінець: 5 500 NIO/USD (1990 рік).- Девальвація: у 785 разів.20. Сербія (Югославські війни, 1991-1999):- Початок: 10 RSD/USD (1991 рік).- Кінець: 11 000 000 RSD/USD (1994 рік).