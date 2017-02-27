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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11748117491175011751
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:12

  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)


Для банков - встановлены нормативы, в т.ч., по гривне, ликвидным активам. ПОЭТОМУ, чем ее держать - целесообразнее вложиться в облигации: и ликвидны, и доход приносят, и нормативы выполняются, и (передав их в залог) под них можно перекредитоваться!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:28

  juristkostya написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)
а что смущает?
В декабре 22г нал доллар был порядка 40,5.
Доходность грн-ОВДП за эти 2 года никак не ниже 38%, то есть, любой курс ниже 55,9 выгоден. А средний нал курс этого декабря около 42 - просто подарок.
та ладно задним числом рисовать прыбылЯ :mrgreen:
кто тут в темноте ноября-декабря 2022 покупал ОВДП ? :mrgreen: разве что вынужденно - застрявшие в гривнеинструментах с времен курса 26-27 .
(ну или они ИНСАЙДЕРЫ с ОП и подобных или еще более пышных кругов)


И 8) - по порядка 40,5 я в середине января'23 сливал карусельные остатки
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:кто тут в темноте ноября-декабря 2022 покупал ОВДП ? разве что вынужденно - застрявшие в гривнеинструментах с времен курса 26-27 .


я купив на 1млн в червні 2022 на 6 міс. -без надії на профіт
у 2023 восени трохі більше 1млн на 1,5р -теж без сподівання на профіт

купую не вимушенно, а свідомо -щоб якимось чином допомогати
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:50

  juristkostya написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)
а что смущает?
В декабре 22г нал доллар был порядка 40,5.
Доходность грн-ОВДП за эти 2 года никак не ниже 38%, то есть, любой курс ниже 55,9 выгоден. А средний нал курс этого декабря около 42 - просто подарок.

Всё правильно, сейчас - это действительно подарок.
Но, тут многие предсказывают сильный девал после войны, которая вот-вот должна (может) закончиться.

Соответственно, можно предположить:

1) Или война будет еще 2-3 года. С сохранением мощной помощи Запада. В том числе финансовой.
2) Или сильного девала в ближайшие 2-3 года - не будет :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:57

якщо хакнули ВСІ реєстри МінЮста, де гарантія, що не хакнуть приватбанк і інший банк?
І тоді тю-тю ваші вклади і ОВДП
тільки золоті злитки під грушою
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 27 гру, 2024 15:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:57

Victor8 Навіть якщо станеться чудо, Трамп виконає свою обіцянку і 20.01.2024 підпишуть РПВ, то кратного девалу раніше осені 2026 не очікується
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:02

  Дюрі-бачі написав:Victor8 Навіть якщо станеться чудо, Трамп виконає свою обіцянку і 20.01.2024 підпишуть РПВ, то краинрого девалу раніше осені 2026 не очікується

путін ніколи не погодиться на існуванні України як самостійної держави,
що ще не зрозуміло?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:02

  Victor8 написав:
  juristkostya написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)
а что смущает?
В декабре 22г нал доллар был порядка 40,5.
Доходность грн-ОВДП за эти 2 года никак не ниже 38%, то есть, любой курс ниже 55,9 выгоден. А средний нал курс этого декабря около 42 - просто подарок.

Всё правильно, сейчас - это действительно подарок.
Но, тут многие предсказывают сильный девал после войны, которая вот-вот должна (может) закончиться.

Соответственно, можно предположить:

1) Или война будет еще 2-3 года. С сохранением мощной помощи Запада. В том числе финансовой.
2) Или сильного девала в ближайшие 2-3 года - не будет :shock:

Военная поддержка плавно заместится заходом инвесторов в восстановление с целью застолбить себе долю в экономике на будущее. Рая не будет, но и краха не будет тем более
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:04

  flysoulfly написав:
  juristkostya написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)
а что смущает?
В декабре 22г нал доллар был порядка 40,5.
Доходность грн-ОВДП за эти 2 года никак не ниже 38%, то есть, любой курс ниже 55,9 выгоден. А средний нал курс этого декабря около 42 - просто подарок.
та ладно задним числом рисовать прыбылЯ :mrgreen:
кто тут в темноте ноября-декабря 2022 покупал ОВДП ? :mrgreen: разве что вынужденно - застрявшие в гривнеинструментах с времен курса 26-27 .
(ну или они ИНСАЙДЕРЫ с ОП и подобных или еще более пышных кругов)


И 8) - по порядка 40,5 я в середине января'23 сливал карусельные остатки

Тогда доходность была под 30 проц, в первой половине 23г - не ниже 25. При том, что курс держали административно
Чего было не зайти?
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